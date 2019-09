Megan Rapinoe vandt prisen som verdens bedste fodboldspiller og bad kolleger om at kæmpe for verden.

Den amerikanske fodboldspiller Megan Rapinoe brugte mandag aften sin takketale på at opfordre andre fodboldspillere til at kæmpe for en bedre verden.

Det skete, da hun blev kåret til verdens bedste fodboldspiller i sæsonen 2018/19 ifølge Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

- Jeg er en smule tabt for ord, hvis I kan tro det. Det sker sjældent for mig, sagde den amerikanske fodboldspiller i sin takketale ved prisuddelingen i Milano i Italien mandag.

- Vi har sådan en utrolig mulighed som professionelle fodboldspillere.

- Vi har utrolige platforme og en unik mulighed for at bruge dem til ren faktisk at ændre verden til et bedre sted, sagde hun i takketalen.

Den 34-årige amerikaner blev med sine seks mål topscorer ved verdensmesterskabet i kvindefodbold i sommer og blev kåret til turneringens spiller.

Hun brugte også VM til at diskutere emner som racisme, LGBT-rettigheder, ligeløn og USA's præsident, Donald Trump, som hun nægtede at møde efter VM-triumfen, som traditionen ellers tilsiger.

Rapinoe blev ansigtet på VM-slutrunden, hvor hun blandt andet kritiserede, at den samlede præmiesum ved herrernes VM i 2022 er på 440 millioner dollar, mens den for kvinder i år var 30 millioner dollar.

Frankrigs præsident sagde efter USA's sejr, at han vil arbejde for mere ligestilling i præmiepenge.

