I Tyskland kalder man dem 'Ralf Rangnicks studenter'. Et par af dem er allerede blandt verdens bedste trænere i nogle af Europas største klubber. Den næste er dansker.

Thomas Tuchel i Chelsea, Julian Nagelsmann i RB Leipzig. Der er også den kommende Dortmund-træner Marco Rose, Southampton-manageren Ralph Hasenhüttl, den 55 millioner kroner dyre Adi Hütter, der skifter til Gladbach. Og mange flere endnu.

Alle er godkendt af Ralf Rangnick. Et adelsmærke for trænere i det tyske - en katapult til at blive tilbudt de største trænerjob i Europa. Og tilbage i 2019 var det Bo Svensson, der blev en af Rangnicks nøje udvalgte – i en bemærkelsesværdig handel for den daværende danske U19-træner i Mainz, som med kun et halvt år tilbage af sin kontrakt og med udsigt til at blive træner på Red Bull Salzburgs andethold, Liefering, alligevel kostede mere end langt de fleste prominente trænere.

»Grunden til, at vi hentede ham til Liefering, var, at vi så ham som en fremtidig cheftræner for Red Bull Salzburg. Det var også derfor, at vi endte med at betale 1,5 millioner euro (11 millioner kroner, red.) i kompensation. Det var mange penge på det tidspunkt,« siger Ralf Rangnick til B.T. og fortæller om hårde forhandlinger:

Ralf Rangnick sammen med Julian Nagelsmann. Foto: Ronny Hartmann Vis mere Ralf Rangnick sammen med Julian Nagelsmann. Foto: Ronny Hartmann

»Jeg kan huske, da vi var blevet enige med Bo Svensson om en aftale, og vi startede forhandlingerne med Mainz. I de første dage eller uger troede Christoph Freund (sportsdirektør i Red Bull Salzburg og Liefering, red.), at vi måske kunne få ham for 200.000-300.000 euro. Men Mainz-sportsdirektør Rouven Schröder afslog de tilbud, og så prøvede vi med 500.000, 600.000.«

»På et tidspunkt sagde Christoph til mig: 'Vi kan ikke betale de her summer'. Så sagde jeg til ham, at hvis vi betaler to eller tre millioner euro for en meget talentfuld ung spiller, som vi gjorde med Dayot Upamecano, der kostede 2,8 millioner euro, da vi købte ham som 16-årig af Valenciennes, hvorfor skulle vi så ikke betale en million eller endda 1,5 millioner euro for Bo Svensson? For en træner, der skulle udvikle disse meget talentfulde spillere.«

Ralf Rangnick tror meget på Bo Svenssons evner og fremtidige jobmuligheder. Det gjorde han allerede i 2019, og nu har den danske træner kun bygget sit navn større og større i de seneste små fire måneder i spidsen for Mainz. Svensson har kort sagt gang i et lille mirakel. Aldrig har en klub med så få point efter første halvdel af sæsonen overlevet i Bundesligaen. De kalder det 'den største nedrykningsflugt i Bundesliga-historien'.

Bo Svensson har siden sin ansættelse 4. januar på 15 kampe rykket Mainz fra at være fem point under nedrykningsstregen til nu at være fem point over den. De er gået fra én sejr i sæsonens første 14 kampe til syv sejre i Bo Svenssons 15 kampe.

Bo Svensson som spiller under Thomas Tuchel, der nu træner Chelsea. Foto: THOMAS LOHNES Vis mere Bo Svensson som spiller under Thomas Tuchel, der nu træner Chelsea. Foto: THOMAS LOHNES

Mainz er altså varme, men Bo Svensson er blevet friture-hot på trænermarkedet.

»Lige nu har de en god chance for at overleve i ligaen. For to-tre måneder siden var det næsten garanteret, at de ville rykke ned. Hvis han formår at holde Mainz i Bundesligaen, så bliver han nok et år eller to mere. Hvis han fortsætter på denne måde i Mainz, er det kun et spørgsmål om tid – for hans næste skridt vil blive en større klub. Ligesom Jürgen Klopp gjorde, da han skiftede fra Mainz til Dortmund, eller som Thomas Tuchel,« siger Ralf Rangnick.

Tror du allerede nu, at større hold kigger på Bo Svensson?

»Det er jeg sikker på. Selvfølgelig. Men jeg tror ikke, at han forlader klubben allerede. Det bedste sted for ham at være og udvikle sig er Mainz. Jeg ville også gerne have set ham som cheftræner for Salzburg. Det havde været et logisk skridt, men da han fik tilbuddet fra Mainz, var Salzburg-jobbet ikke frit. Så i trænergerningen er det også et spørgsmål om timing.«

Foto: DANIEL ROLAND Vis mere Foto: DANIEL ROLAND

Det var næppe tilfældigt, at Mainz-bossen Christian Heidel i sidste uge bankede budskaber ud i pressen om, at trænere ikke bør være billigere end spillere, at priserne på trænere kommer til at stige, og at han engang bad om 60 millioner euro, da Schalke spurgte til Thomas Tuchel.

For Bo Svensson er allerede ved at bygge sig større end Mainz. Hans navn cirkulerer ifølge Ralf Rangnick allerede nu i større klubber end Mainz.

Derfor måtte Heidel også fortælle direkte, at interesserede klubber ikke kan slippe udenom forhandlinger ved at indløse en frikøbsklausul i danskerens aftale.

»Der findes ingen måde at få ham væk fra Mainz. Bo er ikke til salg,« sagde Heidel til VRM.

Ralf Rangnick udså som Head of Global Soccer i Red Bull sammen med sportsdirektør Christoph Freund i 2019 Svensson som den perfekte mand til at styre Liefering. Det er her, Red Bull-koncernens største talenter på helt ned til 16 år får deres første seniorerfaring i den næstbedste række i Østrig på det, der de facto er andetholdet under Red Bull Salzburg.

'The Godfather of gegenpressing', som Rangnick også kaldes, så et så stort talent inden for trænergerningen, at danskeren var udset til at stige i graderne internt i energidrik-koncernens fodboldfabrik, ligesom man har set med den kommende Dortmund-træner Marco Rose og den succesfulde Red Bull Salzburg-træner Jesse Marsch.

Fra træner i Liefering til træner i Red Bull Salzburg. Og hvem ved, om RB Leipzig i den tyske Bundesliga ikke også kunne være et trin på stigen.

Bo Svensson tog store skridt i Liefering, og det skyldtes ikke mindst Lars Kornetka, der var ansvarlig for udviklingen af trænere i Red Bull-Salzburg, men nu er assistent for Rangnick-studenten Roger Schmidt i PSV, fortæller Ralf Rangnick.

»Det gav pote i sidste ende. Bo er en god person, hans lederegenskaber er fremragende, og jeg synes, at han i den tid, han arbejdede i Liefering sammen med Lars Kornetka, udviklede sig endnu mere. Han er nu en af de mest interessante trænere, vi har i Tyskland.«

Derfor betalte Rangnick selv over 11 millioner kroner – og Red Bull-fodboldkoncernen fik omtrent det samme tilbage, da Mainz hentede Bo Svensson ind som frelser. Danskeren er dermed allerede nu handlet for mere end 20 millioner kroner.

Den sum bliver kun større, hvis den 41-årige dansker fortsætter sin optur.