Ralf Rangnick mener, at Kasper Hjulmand bør overveje, om det ikke er sjovere at være dansk landstræner frem for at træne en europæisk topklub.

Den nye østrigske landstræner, eks-Manchester United-manager Ralf Rangnick, skal mandag gnubbe skuldre med Kasper Hjulmand på sidelinjen på Ernst Happel Stadion i Wien.

Her møder Rangnick – i sin blot anden kamp i spidsen for Østrig – Danmark, som han er særdeles fascineret af.

B.T. spurgte søndag Ralf Rangnick, der har en fortid i flere tyske storklubber og altså Manchester United, om han kunne se sin danske kollega stå i spidsen for en europæisk topklub i den nærmeste fremtid.

»Det må han selv svare på, om han har lyst til at træne et klubhold fremover. Danmark har en utrolig stor talentmasse – og der er utroligt mange talenter rundt i de danske klubber. Når man tænker på, at landet kun har seks millioner indbyggere, så er det en helt ufattelig talentmasse.«

Foto: ROBERT JAEGER Vis mere Foto: ROBERT JAEGER

»Når man ser på holdet samt de spillere, der sidder på bænken – det er virkelig kvalitetsspillere – så ville jeg, hvis jeg var Kasper Hjulmand, overveje, om jeg ikke hellere ville være dansk landstræner frem for at tage til en klub.«

»Men som sagt, det er noget, han selv skal beslutte.«

»Det er ikke et spørgsmål, om han har færdighederne til at træne en topklub, det har han tidligere bevist (Mainz, red.). Men spørgsmålet er, om det er det, han vil – eller om han vil træne Danmark i de næste år frem. Det må du spørge ham om,« understreger Ralf Rangnick.

Danmark og Østrig – der begge vandt deres første Nations League-kampe – tørner sammen mandag aften klokken 20.45.