I april delte den skotske storklub Rangers FC nyheden om, at målmandslegenden Andy Goram, var blevet ramt af kræft.

Gorams tidligere holdkammerat Brian Laudrup var hurtigt ude og vise støtte til Goram, men fortalte samtidig, at han ikke kendte til omfanget af hans sygdom.

Desværre er den værre end håbet. Det melder Daily Record.

'The Goalie' er diagnosticeret med terminal kræft, og lægerne har givet ham omkring seks måneder tilbage at leve i.

»Jeg vil kæmpe, som jeg aldrig har kæmpet før,« siger det 58-årige Ibrox-ikon til mediet.

Goram troede først, at han blot led af halsbrand, og han slog symptomerne hen, fordi han ikke kunne få en tid til lægen.

Smerterne blev uudholdelige, og da Goram indså, hvor tynd han var blevet, blev han henvist til et hospital, hvor han blev scannet.

Kræft i spiserøret i stadie fire, lød meldingen. Og kræften havde spredt sig til lever, lunge, ribben og tre ryghvirvler.

Lægen fortalte 'The Goalie', at kemobehandlingen kunne forlænge hans levetid til gennemsnitligt ni måneder, men det tilbud blev hurtigt afvist.

»Efter at have set, hvad det gjorde ved Miriam (Gorams ekskone, red.), blev min beslutning taget efter snakke med hende og Danny (Gorams søn, red.). Skal jeg tage imod kemoterapi og være i smerte for tre ekstra måneder at leve i og nul levekvalitet? Nej tak,« fortæller Goram.

Og livskvalitet har Rangers-legenden fortsat.

»Min smerte er til at holde ud. Jeg kan stadig se min venner, se fodbold og være mig selv. Jeg vil være her så længe, jeg overhovedet kan. Den eneste forskel er, at uret tikker,« siger Goram.

Andy Goram til prøvetræning hos FC København i 1998. Foto: BJARKE ØRSTED Vis mere Andy Goram til prøvetræning hos FC København i 1998. Foto: BJARKE ØRSTED

Andy Goram kom til Rangers i 1991. Tre år efter kom danske Brian Laudrup til klubben, og her nåede de at spille sammen i fire år. Men det er ikke kun fodbolden, som Laudrup og Goram har tilfælles.

I 2010 blev Laudrup også ramt af kræft, og var i behandling i ti år. Derfor rakte han også hurtigt ud til sin tidligere holdkammerat, hvor han delte ud af støtte og erfaringer.

»Jeg er sikker på, at 'The Goalie' vil have folk omkring sig, der støtter ham. Det er vigtigt. Jeg krydser bare fingre. Han var en fantastisk målmand, men jeg synes, at han er et endnu bedre menneske,« sagde Laudrup, da nyheden om Goram kom ud i april.

Goram nåede 184 kampe for Rangers, og Laudrup nåede 133. De forlod begge klubben i 1998, hvor de skiftede til henholdsvis Notts County og Chelsea.