Rangers udfordrer igen ærkerivalen Celtic før lørdagens møde mellem de skotske giganter.

Rangers FC er godt i gang med at kæmpe sig tilbage på fodboldtronen i Skotland.

For snart ni år siden blev Rangers tvangsnedrykket til den fjerdebedste række efter en konkurs, og siden har arvefjenderne fra Celtic taget det ene mesterskab efter det andet.

Men tronskiftet er på vej, og på lørdag kan Rangers med en sejr over Celtic slå et hul på 19 point til rivalen.

Den tidligere Rangers-angriber Erik Bo Andersen kender om nogen til rivaliseringen mellem Skotlands to største klubber og betydningen af en sejr i Old Firm.

For nøjagtig 24 år siden - 2. januar 1997 - blev han matchvinder med to scoringer i en 3-1-sejr over Celtic. Danskeren kom på banen med et kvarter tilbage og scorede til 2-1 og 3-1.

- Jeg havde haft influenza i ugen op til kampen. Mange i truppen var syge. Richard Gough og Brian Laudrup var også ramt og spillede ikke.

- Jeg var blevet lovet en startplads, men da jeg lige havde rejst mig fra sygesengen, aftalte jeg med manager Walter Smith, at jeg ikke kunne holde til en hel kamp.

- Vi blev enige om, at jeg kunne komme ind og afgøre det, hvis det blev nødvendigt. Og sådan endte det, siger Erik Bo Andersen.

Danskerens to scoringer betød, at Rangers åbnede et forspring på ni point til Celtic.

- Det var så vildt. Jeg har prøvet meget, men at score to mål og blive matchvinder foran 50.000 tilskuere, i en kamp hvor betydningen er så stor, det er ubeskriveligt, siger han.

- Vi var kommet foran på et frispark, men Celtic udlignede midtvejs i anden halvleg, hvor vi var presset ud over baglinjen.

- Assistenttræneren kom hen til mig og sagde, at jeg skulle gøre mig klar. Gå ind og lav to mål, sagde han.

- Da jeg løb ind, sagde jeg til holdkammeraterne, at de skulle sparke bolden ned bag Celtics forsvar. Celtic spillede aggressivt med tunge forsvarsspillere, så det var rent guf for mig - det var også sådan, jeg scorede det ene af målene, husker danskeren.

Få måneder senere lykkedes det Rangers at vinde det niende mesterskab i træk og udligne Celtics rekord fra midten af 1960'erne og ni år frem.

Rekorden kan dog stå for fald i denne sæson, hvis Celtic tager guldet - det vil i så fald være det tiende mesterskab i træk.

- Nu er Celtic igen på ni og kan gå på ti og slå rekorden. I øjeblikket deler de to klubber den.

- Så den kamp, der venter, har en kæmpe betydning for Rangers og selvfølgelig også for Celtic, der kan slå rekorden, for den bliver nok aldrig overgået igen, vurderer Erik Bo Andersen.

Lørdagens nytårsbrag er ifølge den tidligere Rangers-angriber meget mere end en fodboldkamp.

Det er også en "kamp" mellem Celtics katolske fanbase og Rangers' protestantiske. Og så betyder det også noget, at Rangers nu er tilbage i titelkampen efter mange års fravær.

- Celtic har mere eller mindre haft et tag-selv-bord de senere år.

- Med en sejr kan Rangers tage et kvantespring mod guldet, så Celtic ikke får ti i træk og slår rekorden, og det er vigtigt, at Rangers har rejst sig i tide til at kunne nå det.

- Selv med en sejr er intet sikkert. I 1997 slog vi et hul på ni point, men det var først i de sidste spillerunder, at vi afgjorde det, siger Erik Bo Andersen.

Han er en smule overrasket over, at Rangers har rejst sig så hurtigt efter konkursen i 2012.

- Jeg har ikke tvivlet på Rangers som klub, men jeg har da været i tvivl, om ressourcerne var der.

- Efter tvangsnedrykningen fik man et andet budget, og man kunne ikke plukke spillere fra øverste hylde. Da jeg var der, bestod truppen stort set af landsholdsspillere, som man havde håndplukket og sat sammen.

- Det er ikke så attraktivt at signe med en klub fra fjerdebedste række. Det har været en hård rejse tilbage, og den er måske gået hurtigere, end man kunne drømme om, siger Erik Bo Andersen.

Det er fire et halvt år siden, at Rangers rykkede op i Skotlands bedste række.

Med Steven Gerrard ved roret er det nu lykkedes at blive en stærk udfordrer til Celtic.

- Det, han har gjort, har været fantastisk. At hente ham er noget af det bedste, man har gjort, siger Erik Bo Andersen.

Lørdagens opgør spilles klokken 13.30.

/ritzau/