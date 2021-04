Randers er klar til at gøre, hvad der kræves for at vinde pokalfinalen den 13. maj mod Sønderjyske.

Randers FC lykkedes torsdag med at kvalificere sig til klubbens første pokalfinale siden 2013.

Det skete, da ærkerivalerne fra AGF blev besejret med 3-1 sammenlagt.

Det er naturligvis noget, som luner mere end sædvanligt, og i Randers er man også klar til at gå langt for at vinde årets pokalfinale mod de forsvarende vindere fra Sønderjyske.

- Vi er klar til at prioritere pokalfinalen over Superligaen, siger forsvarsprofil Simon Graves.

- En pokalsejr vil betyde alverden. Vi har stadig fokus på kampene i Superligaen, men vi har alle et lille øje på pokalfinalen.

Mandag spillede Randers 0-0 mod FC Midtjylland i Superligaen, hvor Randers-træner Thomas Thomasberg havde skiftet fire profiler ud på bænken - blandt andre Erik Marxen og Vito Hammershøj-Mistrati.

Thomasberg erkender da også, at det kan blive et prioriteringsspørgsmål at have alle mand klar til pokalfinalen, selv om træneren ikke er glad for den diskussion.

- Selvfølgelig er det et signal, om at vi prioriterer pokalturneringen lidt højere end Superligaen. Men det er et træls spørgsmål, hvad vi prioriterer, for alle går på banen for at vinde kampen hver gang.

- Der er stadig så lang tid til, at vi ikke bare kan gå i dvale. Vi skal spille de kommende kampe for at få point og få noget ud af dem, siger Thomas Thomasberg.

I år spilles pokalfinalen på Ceres Park i Aarhus på Kristi himmelfartsdag den 13. maj, og vinderen kan ikke kun se frem til hæder og ære.

Den vindende klub er som minimum sikret et europæisk gruppespil i det kommende Conference League, hvilket er estimeret til at kaste i omegnen af 20 millioner kroner af sig.

Det er en ekstra gulerod, som Randers-truppen er bevidst om.

- Et europæisk gruppespil er helt sikkert i tankerne. Vi har snakket om det i truppen, men mere tænker vi egentlig heller ikke på det. Vi har en pokalfinale, vi skal ud at vinde, og hvis vi vinder den, så kommer vi i et europæisk gruppespil.

- Det vil være en kæmpe præstation for klubben, siger Simon Graves.

