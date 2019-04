Randers-træner Thomas Thomasberg håber på lidt ekstra midler til at forbedre truppen når transfervinduet åbner

Randers FC vandt søndag 2-1 på udebane over bundholdet fra Hobro efter en sand herrefight.

Dermed konsoliderer Randers førstepladsen i nedrykningsspillets pulje 2, hvor kronjyderne nu har fire point ned til AaB på puljens andenplads.

Førstepladsen udløser på papiret en dårligere modstander i Europa-playoffen, men der er også en økonomisk forskel på omkring en million kroner mellem første- og andenpladsen.

Skulle det lykkes for Randers at hente førstepladsen hjem, håber cheftræner Thomas Thomasberg, at en del af de ekstra penge kan gå til at forstærke truppen hen over sommeren.

- Der kommer til at være minimum tre til fire skift hen over sommeren, og dertil kunne jeg da godt bruge lidt ekstra kontanter, siger Thomas Thomasberg.

En af de spillere, som skal erstattes, er midtbanegeneralen Nicolai Poulsen, der tilbage i januar meddelte, at han ikke forlænger med Randers. Og det er ifølge Thomas Thomasberg nogle meget store sko, som skal udfyldes.

- Nicolai Poulsen har fyldt rigtig meget på holdet. Både inde på banen, men også i omklædningsrummet, på træningsbanerne og i fritiden. Det bliver svært at finde en, der kan udfylde hans rolle på samme måde.

- Han har vindermentaliteten, og han har altid været dygtig til at motivere drengene, siger Thomas Thomasberg.

Nicolai Poulsen havde karantæne i kampen mod Hobro, men cheftræneren var begejstret over at se, hvordan andre på holdet overtog hans motiverende rolle, da de lyseblå hentede en sen sejr over Hobro.

- Ingen spiller er uundværlig for et hold, men jeg var meget glad for at se, hvordan særligt André Rømer tog fint over på midtbanen mod Hobro, siger Thomas Thomasberg.

I superligaens næste runde får Randers besøg af Hobro.

/ritzau/