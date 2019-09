Randers-træner Thomas Thomasberg glæder sig over, at holdet vandt den tætte 2-1-kamp mod Horsens mandag.

Horsens fik en god start på udekampen mod Randers mandag aften og bragte sig foran 1-0 efter 12 minutter.

Det lykkedes dog kronjyderne at vende superligakampen allerede inden pausen, og hjemmeholdet trak sig også ud af det tætte opgør med en hårdt tilkæmpet 2-1-sejr.

Dermed har Randers vundet de seneste fire kampe i alle turneringer. Inden de fire sejre havde Randers eller tabt tre i streg i Superligaen.

Cheftræner Thomas Thomasberg glædede sig over, at det lykkedes Randers at hive sejren hjem i et tæt opgør, og det faktum at Randers har sat en flot stime sammen.

- Det er vigtigt, at vi vinder de tætte kampe. Det er dem, der kan flytte dig i stillingen og afgøre, om du nærmer dig top-6 eller ender i de kampe, som man ikke vil ende i, siger Thomas Thomasberg.

- Nu er det tre på stribe plus en pokalkamp, og det giver selvtillid. Rækken er så uhyggelig tæt, at med et nederlag havde vi ligget nummer 12, og nu er vi nummer seks. Jeg forventer også, at tabellen er virkelig tæt, når vi nærmer os runde 26.

Randers-anfører Erik Marxen medgiver, at Horsens med rette kan være skuffet over, at holdet ikke fik point med fra Randers mandag.

- Jeg tror med rette, at Horsens føler sig skuffet over ikke at få point med herfra, siger Marxen

Randers lukkede en enkelt scoring ind mod Horsens, og det er den eneste scoring mod Randers i de seneste fire kampe, hvilket ifølge Marxen er et livsvigtigt fundament.

- I sidste sæson var det næsten ikke muligt for os at få point, hvis vi lukkede mål ind. Så det er altafgørende, at vi har fået det fundament.

- Jeg er egentlig pisse ærgerlig over, at vi lukkede et mål ind mod Horsens, men vi har fået bedre styr på det og minimeret de defensive udfald, siger Marxen.

Randers skal torsdag møde Roskilde på udebane i Sydbank Pokalen.

/ritzau/