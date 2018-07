Randers har en smal trup, men cheftræner Thomas Thomasberg lover, at der nok skal komme nye ansigter til.

Randers. Randers tog mandag aften hul på sæsonen med et nederlag på 0-2 hjemme mod Brøndby i Superligaen.

Kronjyderne har imidlertid en af ligaens smalleste trupper, og cheftræner Thomas Thomasberg har tidligere lovet, at der nok skal komme nye ansigter til Randers, inden transfervinduet slutter.

Et løfte som cheftræneren fortsat står ved.

- Det ville overraske mig meget, hvis der ikke kommer flere spillere til, inden transfervinduet lukker, siger Thomas Thomasberg.

Selv om Superligaen er i fulde sving, er der dog ingen panik hos randrusianerne.

- Vi er langt i processen, men vi er nødt til at være grundige. Vi vil kun have spillere, der vil kæmpe for os og med os.

- Vi kigger i høj grad efter offensive spillere, siger Thomas Thomasberg

Forsvarsspilleren Erik Marxen erkender ligeledes, at den nuværende trup er for smal.

- Breddemæssigt står vi ikke særligt godt i forhold til de andre klubber i Superligaen. Det vil bestemt ikke gøre noget, hvis vi fik nogle nye spillere ind for at øge konkurrencen, siger Erik Marxen.

Han slår dog fast, at den nuværende trup godt kan spille med i landets bedste række.

- Jeg er fortrøstningsfuld. Vi kæmper for hinanden, og sammenholdet er der. Vi behøver ikke at hente et helt nyt hold, siger Erik Marxen.

/ritzau/