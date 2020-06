Randers løb et tungt Hobro-forsvar over ende og hentede klubbens første sejr efter coronapausen.

Randers FC udnyttede modstandernes svagheder, da klubben tirsdag aften trak sig sejrrigt ud af lokalopgøret mod Hobro med en sikker hjemmesejr på 4-0 i 3F Superligaen.

Dermed er kronjyderne nu officielt sikret overlevelse, da der er 14 point ned til Hobro på tredjepladsen i nedrykningsspillets pulje 2 med fire kampe tilbage.

Randers-spillerne udnyttede pladsen bag et langsomt Hobro-forsvar, var kyniske i afslutningerne og tog dermed revanche for nederlaget for fire runder siden, hvor kronjyderne tabte 0-1.

Med sejren er Randers på førstepladsen nu to point foran Horsens, inden de klubber mødes indbyrdes i de kommende to runder af nedrykningsspillet.

Randers forsøgte i kampens begyndelse at komme til chancer ved indlæg fra kanterne, men den sidste skarphed manglede.

Efter knap en halv times spil lykkedes det kronjyderne at knække koden.

Lange bolde fra Randers-forsvarer Simon Piesinger i bagrummet bag Hobros tunge forsvarsspillere blev opskriften på sejr.

Efter en halv time blev en dybdebold taget ned af Randers-angriber Emil Riis, der med en fræk detalje bag om støttebenet satte en Hobro-forsvarer af og bankede bolden ind bag Jesper Rask i Hobro-målet.

Tre minutter senere blev det 2-0, da Randers-kant Mathias Greve blev sendt i dybden og sparkede bolden ind via målmandens fod.

Hobro havde svært ved at holde fast i bolden, hvilket betød, at Randers kunne fastholde trykket ned mod gæsternes mål.

Fem minutter inde i anden halvleg skulle fart igen vise sig afgørende, da Emil Riis blev nedlagt i feltet af Hobro-forsvarer Simon Jakobsen.

Dommeren gav Jakobsen det røde kort, men Randers-angriber Marvin Egho kunne ikke omsætte det efterfølgende straffespark til mål.

Efter 66 minutters spil kom Emil Riis igen på tavlen, da han i forbindelse med et hjørnespark headede 3-0-målet ind, og efter 81 minutter lukkede Egho festen til 4-0 efter en målmandsfejl.

Hobro er nu kun to point foran bundholdet Esbjerg, inden de to klubber mødes søndag.

/ritzau/