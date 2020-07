Kronjyderne fra Randers sejrede hjemme 2-1 over OB og sikrede et godt udgangspunkt før returopgøret i Odense.

Randers slog lørdag aften OB med 2-1 i de to klubbers første opgør i 3F Superligaens slutspil om en plads i Europa League-kvalifikationen.

Hverken hjemmeholdet fra Randers eller gæsterne fra OB formåede at folde det finpudsede fodboldspil ud, i en kamp hvor kynismen ved de få målchancer skulle vise sig afgørende.

Hjemmeholdet fra Randers havde svært ved at finde rytmen i første halvdel af opgøret og gik til pausen bagud 0-1.

Men i anden halvleg viste Randers-træner Thomas Thomasbergs tropper koldblodighed foran mål, da de scorede på to indlæg.

Kronjyderne kan derfor drage til returopgøret på Fyn i næste weekend med en sejr i bagagen.

Kampens indledning var rodet med dårlige boldberøringer og for mange fejlafleveringer fra begge hold, men efter 19 minutters spil strammede OB-mandskabet sig an på et kontrastød.

Her fandt OB-kant Moses Opondo en fri angriber i Max Fenger, som kastede sig ned i bolden og prikkede gæsterne foran.

Randers formåede ikke at tilspille sig de store chancer i første halvleg.

20 minutter inde i anden halvleg slog kronjyderne dog tilbage, da Randers-angriber Al-Hadji Kamara sprang højest af alle på et hjørnespark og pandede udligningen i mål.

Bare minuttet senere headede den indskiftede OB-angriber Issam Jebali bolden i kassen, men scoringen blev annulleret, da tuneseren var offside.

I stedet tog Randers og Emil Riis føringen, da Randers-topscoreren prikkede bolden i mål fra kort afstand i det 74. minut og sikrede Randers det gode udgangspunkt forud for returopgøret.

Returopgøret bliver spillet i Odense søndag i næste uge klokken 16.

Vinderen møder AC Horsens i semifinalen af Superligaens Europa-playoff.

/ritzau/