Randers FC har solgt Saba Lobjanidze, som med øjeblikkelig virkning skifter til den tyrkiske klub Ankaragücü.

Saba Lobjanidze har spillet sin sidste kamp i denne omgang i Superligaen.

Torsdag oplyser Randers FC, at den georgiske profil er solgt til den tyrkiske klub Ankaragücü med øjeblikkelig virkning.

Den 25-årige offensivspiller havde kontraktudløb i Randers FC til sommer, og derfor skulle klubben sælge ham i januars transfervindue for at tjene penge på spilleren.

- Det har hele tiden været målet at få solgt Saba Lobjanidze og dermed få en økonomisk gevinst inden kontraktudløbet til sommer. Det er lykkedes, og det er vi meget tilfredse med.

- Sportsligt efterlader det selvfølgelig et hul, for Saba har været en stor profil for Randers FC i de seneste sæsoner. Vi synes dog, at vi har fået samlet et stærkt hold, der kan kæmpe med om pladserne i top-6 i grundspillet, siger sportslig og kommerciel direktør i Randers FC Søren Pedersen.

Saba Lobjanidze opnåede 91 kampe og scorede 32 mål i Randers FC.

Ankaragücü er næstsidst i den bedste tyrkiske række med 13 point efter 19 runder.

