Randers-profilen Erik Marxen tror ikke, det er utænkeligt, at kronjyderne kan blande sig i medaljestrid.

Randers FC er for første gang en del af mesterskabsspillet, siden det blev indført for fem år siden.

Det blev definitivt, efter kronjyderne søndag vandt med 2-1 på hjemmebane over FC København.

Randrusianerne har på femtepladsen seks point op til rivalerne fra AGF på tredjepladsen, og profilen Erik Marxen tror på, at Randers kan blive en del af medaljekampen.

- Altså der er nok ikke mere end 50 procents sandsynlighed, men det er bestemt heller ikke umuligt.

- Vi skal lige have helt styr på de skader, vi kæmper med i truppen, og så håber jeg, at det her top-6-kompleks er faldet af vores skuldre nu, siger Erik Marxen.

- Hvis vi kan ramme det topniveau, vi har vist af og til i sæsonen, så tror jeg, vi kan blive svære at have med at gøre.

- Men seks point er alligevel et stykke op, og både FCK og AGF er gode til at få point mod de andre hold, så vi skal nok ramme en rigtig god stime, hvis vi vil op og have medaljer, siger forsvarsspilleren.

Randers-træner Thomas Thomasberg mener også, at holdet har en chance i medaljestriden.

- Vi er da med, så vi har en chance, men det er ikke noget, vi har brugt krudt på.

- Lige nu glæder jeg mig helt vildt over at være med, og jeg vil ikke snakke, om vi skal være med i top-4 eller top-5.

- Men når vi går ind til vores kampe i slutspillet, så er det selvfølgelig for at vinde dem alle, siger træneren.

Thomasberg mener, at holdet lige nu skal glæde sig over, at første mål er nået, og så har han ikke så travlt med at sætte det næste.

- Nu skal vi nyde, at vi er med, og at vi gjorde det med en sejr, så vi selv afgjorde det.

- Vi sætter nok først vores næste mål senere, men vi glæder os jo over, at vi med rette lige nu kan kalde for et af de seks bedste hold i Danmark, siger Thomasberg.

/ritzau/