Bolden kom aldrig i mål, da Randers fredag sikrede sig en vinter over stregen efter 0-0 hjemme mod Vejle.

Randers overvintrer over nedrykningsstregen, efter at holdet fredag spillede 0-0 på hjemmebane i en tam affære mod Vejle i Superligaen i sidste runde inden vinterpausen.

Der var lagt op til et spændende opgør om vigtige point i bundstriden, men den offensive præcision manglede i begge ender, hvorfor kampen endte uden mål.

Hjemmeholdet var klart bedst spillende i første halvleg, men et sløjt eksekveret straffespark af Randers-angriber Filip Bundgaard og en decideret ufarlig Vejle-offensiv gjorde, at der stod 0-0 ved pause.

Gæsterne kom bedre med efter pausen, selv om det aldrig for alvor lugtede af et Vejle-mål. Klubben må derfor tage til takke med en placering under stregen hen over vinterpausen.

Resultatet betyder, at Randers har 16 point, mens Vejle har 14 point.

Kampen fik en rolig begyndelse, og det var som om, begge hold lige skulle finde rytmen.

Den rytme fandt værterne først, men holdet formåede ikke at omdanne overtaget i boldbesiddelse til målchancer.

I det hele taget var opgøret en noget rodet omgang, hvor især Vejle bidrog med mange spilstop og fejlafleveringer.

Efter 25 minutter burde Randers-spids Stephen Odey have scoret sit fjerde sæsonmål, men fra en fri position i feltet sendte nigerianeren bolden lige på Nathan Trott i Vejle-målet.

Fem minutter før pausen fik værterne tildelt et straffespark for en hånd på bold, og det tog 19-årige Filip Bundgaard sig af. Angriberens sløve spark var dog ingen sag for Trott, der reddede nemt.

Efter pausen kom Vejle bedre med i kampen, selv om holdets slutprodukt på de offensive aktioner stadig var langt fra at give mål.

Randers havde ikke længere ligeså nemt ved at spille sig forbi Vejles kæder, i takt med at kampen udviklede sig mere jævnbyrdigt.

Hjemmeholdet sendte sådan set fint med afslutninger afsted, men de sad enten for tæt på Nathan Trott eller helt forbi Vejle-målet.

Værterne forsøgte at presse på efter en scoring til sidst, men det var uden held.

/ritzau/