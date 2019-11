Randers kom tidligt bagud, førte to gange og fik alligevel kun 3-3 med fra fredagens hjemmekamp mod AaB.

Kampen bølgede frem og tilbage, da Randers FC og AaB åbnede 16. spillerunde i 3F Superligaen fredag med et vanvittigt 3-3-opgør.

Hjemmeholdet Randers kom tidligt bagud, førte to gange og endte alligevel kun med et enkelt point.

Randers var betydeligt svækket inden opgøret, da man savnede seks stamspillere. Heriblandt profilerne Saba Lobjanidze, Erik Marxen og førstemålmand Patrik Carlgren.

Måske var det derfor, at Randers fik en frygtelig start på kampen.

Efter to minutter prikkede AaB-angriber Mikkel Kaufmann bolden det sidste stykke ind over stregen og gav AaB en drømmestart med den tidlige 1-0-føring.

Randers slog dog tilbage og efter et stort spilovertag, så vendte hjemmeholdet kampen, inden uret havde rundet 20 minutter. Først udlignede Vito Mistrati, inden forsvarsspilleren Mathias Nielsen fuldendte comebacket for Randers med sin scoring til 2-1.

Efter Randers-føringen, tog AaB initiativet og tilspillede sig nogle gode muligheder uden dog at få afsluttet, og derfor gik Randers til pause med en føring.

AaB dominerede stort i indledningen efter pausen. Et kvarter inde i anden halvleg gav dominansen pote, da Lucas Andersens fremragende frispark tog overliggeren, hvorefter Magnus Christensen let kunne heade AaB på 2-2.

Kampen var dog slet ikke færdig med at bølge, for pludselig slog Randers til fem minutter senere. Angriberen Alhaji Kamara stod helt fri i det feltet og bragte Randers på 3-2.

Kampen ville bare ikke dø, og det var ikke mindst takket være livsfarlige Mikkel Kaufmann, der med sin anden scoring fem minutter senere tændte nyt håb hos gæsterne.

Begge hold virkede dog trætte og bange for at miste det ene point, så det hæsblæsende opgør endte uafgjort.

Det ene point rykker ikke for alvor noget for de to mandskaber, der ligger og kæmper med om pladserne i top-6.

/ritzau/