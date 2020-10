Uvished i forhold til coronapandemien får Randers FC til at holde på pengene fra salget af Emil Riis.

Randers FC solgte kort før transfervinduets lukning topscorer Emil Riis til engelske Preston.

Salgsprisen vil sportsdirektør Søren Pedersen ikke afsløre, men der har været spekuleret i, at Emil Riis kostede cirka 11 millioner kroner.

Det betyder dog ikke, at klubben nu står med nogle penge, der for alt i verden skal bruges, når der igen må købes spillere.

- Vi lever i en verden med mange uvisheder, så det er ikke penge, der bare bliver brugt. Vi har en struktur og strategi, som vi følger. Det gør vi også, selv om vi har fået nogle kroner ind for Emil Riis, siger Søren Pedersen.

Kronjyderne nåede inden transfervinduet lukkede at leje Bassala Sambou fra hollandske Fortuna Sittard. Det kan vise sig at blive en permanent aftale.

- Det kan godt ske, at vi skal hente en angriber på et tidspunkt, men det er ikke planen lige nu. Vi har to dygtige angribere, og så har vi lejet Bassala Sambou, så lige nu er vi fint besat her.

- Hvis vi så kan få Sambou til at lykkes, så har vi en mulighed for at indløse en købsoption på ham, siger Søren Pedersen.

Sportsdirektøren er da også fint tilfreds med truppen, selv om man i Randers FC godt vil have hentet en eller to spillere mere, hvis coronapandemien ikke havde udfordret økonomien.

- Det har betydet, at vi har et lavere budget, end vi normalt har. Det lever vi under, og vi synes, at vi har en rigtig god og spændende trup.

Det er Randers-træner Thomas Thomasberg enig i.

- Det bekymrer mig ikke, at vi skulle få svært ved at score mål, fordi Emil Riis er væk. I foråret mistede vi Saba Lobjanidze, og så sagde folk, at vi ikke kunne score mål. Jeg har stadig nogle på mit hold, der kan score mål.

- Nu er vinduet lukket, og vi har de spillere, vi gerne vil have. Jeg er tilfreds med den trup, vi har sat sammen. Det er den, vi klarer os igennem med her i efteråret, og så må vi evaluere til vinter, siger Thomas Thomasberg.

Emil Riis er noteret for to af Randers fem mål i denne sæson.

/ritzau/