Mathias Nielsen skifter om et halvt år AC Horsens ud med Randers FC.

Superligaklubben Randers FC har været på rov hos ligarivalerne fra AC Horsens.

Horsens-anfører Mathias Nielsen skifter til sommer til Randers, bekræfter den kronjyske klub i en pressemeddelelse.

Mathias Nielsen er blevet udstyret med en treårig kontrakt.

- Vi er hele tiden på udkig efter spillere, som kan forstærke vores trup. Og da muligheden for at tilknytte Mathias opstod, var vi heller ikke i tvivl. Han kan dække flere forskellige positioner, hvilket er et stort plus, siger sportslig- og kommerciel direktør i Randers, Søren Pedersen.

I pressemeddelelsen skriver Randers, at defensivspilleren "som udgangspunkt" tiltræder til sommer, men tidligere mandag afviste Horsens-træner Bo Henriksen ikke, at anføreren kunne forlade klubben før.

På det tidspunkt havde Horsens meldt ud, at Mathias Nielsen forlader klubben senest til sommer.

- Jeg er blevet 27 år og befinder mig i min bedste fodboldalder, derfor føler jeg mig klar til at tage næste skridt i min karriere, siger Mathias Nielsen.

Randers overvintrer på Superligaens sjetteplads, men Horsens indtager ottendepladsen. Der er dog kun et enkelt point imellem de to hold.

/ritzau/