Randers FC vil gøre alt for at kvalificere sig til Europa-playoff, efter at top-6 glippede for kronjyderne.

Randers FC sikrede med 4-0-sejren over Hobro tirsdag endnu en sæson i Superligaen, men det er ikke det, der er klubbens cheftræner, Thomas Thomasbergs, fokus.

- Vi skal selvfølgelig glæde os over, at vi er i Superligaen igen i næste sæson, men nu går vi efter puljesejren, siger han.

Cheftræneren ser frem til de kommende to opgør mod Bo Henriksen og Horsens, der kan give Randers førstepladsen i nedrykningsspillets gruppe 2.

- Nu har vi to kampe mod Horsens, der får pilen til at pege i enten vores eller Horsens' retning, siger cheftræneren.

Randers-truppen drager lørdag til Horsens med en ophøjet ro efter den imponerende 4-0-sejr mod Hobro og forspringet på to point til forfølgerne.

- Vi har et par point mere end Horsens og en bedre målscorer, så vi fører, inden vi går ind til opgørene.

- Vi skal måske kun bruge et par uafgjorte, men jeg håber da, at vi kan afgøre det på de to kampe, siger Thomas Thomasberg.

Randers' Emil Riis blev dobbelt målscorer i opgøret mod Hobro, og angriberen forventer et par hårde kampe mod de gule fra Horsens, men spår sit mandskab gode chancer.

- Vi skal matche dem fysisk, og kan vi det, skal vi nok vinde, for vi er et bedre fodboldhold, siger Emil Riis.

Randers-angriberen håber, at mandskabet kan fortsætte takterne fra 4-0-sejren over Hobro tirsdag aften.

- Hvis vi spiller, som vi gjorde mod Hobro, så er der ikke mange hold, der kan stoppe os, siger han.

Kampen mellem Horsens og Randers spilles lørdag klokken 13.

/ritzau/