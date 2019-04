Randers vandt 2-1 i Hobro på et sent mål. Med nederlaget taber Hobro et skridt i kamp om at undgå sidsteplads.

Hobro får sværere og sværere ved at undgå sidstepladsen i pulje 2 af Superligaens nedrykningsspil.

Søndag eftermiddag var holdet ellers på vej mod et point i lokalopgøret hjemme mod Randers, men i det fjerde minut af tillægstiden sørgede André Rømer for, at Randers vandt 2-1.

Dermed er Hobro på puljens sidsteplads fire point efter Vendsyssel inden de sidste tre spillerunder. Det er vigtigt at undgå sidstepladsen, da den fører til playoffopgør om direkte nedrykning mod sidstepladsen fra den anden pulje.

I toppen af puljen stikker Randers af fra AaB, så randrusianerne nu har fire point ned til nordjyderne.

Hobro var bedst i størstedelen af kampen, men måtte altså se sig slået af et kynisk Randers-hold.

Kampen blev en fysisk affære, hvor de små dueller var langt mere seværdige end selve fodboldspillet.

Det var hjemmeholdet fra Hobro, som kom bedst fra start mod et afventende Randers-mandskab, der havde tydelige problemer med Hobros fysiske spillestil.

Værterne havde flere optræk til chancer, men den sidste skarphed manglede. Det demonstrerede hjemmeholdets angriber Julian Kristoffersen, da han i kampens 34. minut sparkede forbi bolden på kanten af det lille felt.

Til trods for hjemmeholdets overtag i spillet, så var det Randers, der kunne bringe sig foran fem minutter før pausen.

En lang bold endte hos gæsternes venstre back Björn Kopplin, der på fornemmeste vis tog bolden ned, og kynisk prikkede bolden forbi en sprællende Jesper Rask i Hobro-målet.

Kopplin nægtede at juble på sin gamle hjemmebane, og gestikulerede nærmest undskyldende over sit mål.

Hobro fortsatte dog ufortrødent efter pausen, og belønningen kom hurtigt. Efter 48 minutters spil endte et langt indkast for fødderne af Hobro-kanten Edgar Babayan, der ugeneret kunne prikke udligningen i mål.

Anden halvleg forløb uden de store chancer, og indtil kampens tillægstid så der ikke ud til at komme flere mål.

Men så kørte Randers et vellykket kontraangreb, og til sidst fandt Saba Lobjanidze holdkammeraten André Rømer, der resolut bankede bolden i mål til slutresultatet 1-2.

Holdene mødes igen på fredag.

/ritzau/