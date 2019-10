Randers-lejren mener ikke, at sol og vind blev delt lige i søndagens nederlag på 2-5 til Brøndby.

Da Brøndby søndag besejrede Randers med 5-2 i Superligaen, blev Randers-keeper Patrik Carlgren udvist ved stillingen 2-1 til kronjyderne.

Den svenske målmand var i sammenstød med Brøndby-angriberen Simon Hedlund, hvilket kampens dommer vekslede til et rødt kort og et straffespark til Brøndby, som Kamil Wilczek efterfølgende omsatte til 2-2.

Randers-træner Thomas Thomasberg er uenig i udvisningen af Carlgren.

- Jeg synes, der var tvivl om det, og jeg kan konstatere, at hver gang der er tvivl om det herovre, så får vi den hårdest mulige straf. Straffe og rødt kort er den ultimative straf.

- Der gik lang tid, før dommeren gav det røde kort, så jeg er sikker på, at han var i tvivl, og den tvivl blev vi ramt af, siger Thomas Thomasberg og bakkes op af forsvarsspilleren Erik Marxen.

- Jeg synes, straffesparket og udvisningen er hårdt dømt. Umiddelbart tænker jeg, at dommeren skulle have givet ham et gult kort og måske et straffespark.

- Mange af os er frustrerede og føler os en smule uretfærdigt behandlet, siger Erik Marxen.

Simon Hedlund havde efter kampen svært ved at vurdere situationen, men Brøndby-angriberen lægger ikke skjul på, at det røde kort var lidt hårdt dømt.

- Det er en 50-50-situation, men selvfølgelig er det ganske hårdt at få straffespark og rødt kort imod sig, men det er dommeren, som bestemmer.

- Jeg gik efter bolden og kunne mærke, at han ramte mig i hovedet, lyder det fra Simon Hedlund.

Ifølge Brøndby-træner Niels Frederiksen var udvisningen ikke hele forklaringen på, at de blågule vendte kampen på hovedet og sejrede.

- Jeg synes, vi var godt på vej tilbage i kampen på det tidspunkt, men selvfølgelig hjalp det os, at vi spillede i overtal resten af kampen, siger han.

/ritzau/