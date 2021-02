Tidligere på dagen var det FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske, der kritiserede baneforholdene i Odense, og sent torsdag aften var turen så kommet til Vejle.

Her var der ligeledes pokalfodbold, hvor Randers FC var på besøg i den første af to kvartfinaler. Men at den kamp overhovedet blev sat i gang, forstår Randers' André Rømer ikke meget af.

Det fortalte han klart og tydeligt efter opgøret, der endte 0-0.

»I min verden burde denne kamp aldrig være spillet. Det er ren is, og den er farlig at spille på. Det er en katastrofe,« lød den kontant melding fra Rømer til TV3 Sport.

Foto: Bo Amstrup

Det var specielt i den ene side af banen, at det var slemt, hvilket betød at flere spillere nærmest skøjtede rundt.

Også holdkammeraten Vito Hammershøy-Mistrati havde svært ved at finde sig til rette inde på banen.

»Det er en rigtig dårlig bane. Specielt i den ene side, hvor der er is på. Det føles lige som at gå på et halgulv,« forklarede han.

Det var dommer Mogens Krogh, der havde vurderet, at kampen kunne spilles på trods af det noget tvivlsomme underlag.

Randers FC's cheftræner Thomas Thomasberg fortalte kampens dommer inden start, at banen var farlig at spille på. Foto: Bo Amstrup

Men faktisk kaldte dommeren begge cheftrænere i samråd for at høre deres mening.

Og her foreslog Randers FC's Thomas Thomasberg faktisk at aflyse kampen.

»Vi bliver spurgt, om vi synes, det er forsvarligt. Jeg fortalte, at jeg synes, det var til fare. Jeg synes ikke, man skal have skader ud af det, men dommeren havde nok ikke forudset, hvor meget spillerne skøjtede rundt,« fortalte han efter opgøret.

Tidligere vandt FC Midtjylland 2-1 over OB i deres første pokalkvartfinale på en bane, der også gav spillerne store udfordringer.