Randers-kanten Saba Lobzhanidze glæder sig over, at han nu har fundet formen efter en svær start i klubben.

Lyngby. Efter et anonymt efterår har fodboldklubben Randers FC i foråret for alvor fået gang i Saba Lobzhanidze.

Den georgiske venstrekant har en stor andel i, at klubben efter store problemer nu er tæt på at redde livet i Alka Superligaen.

Torsdag scorede Lobzhanidze igen, da Randers fik et flot udgangspunkt i den første af to overlevelseskampe mod Lyngby, som blev vundet med 2-1 på udebane.

Det var kantspillerens 12. sæsonscoring - heraf er de 10 kommet i foråret, hvilket kun Brøndbys Kamil Wilczek har overgået i 2018.

De flotte præstationer kommer efter et svært efterår i Randers, som i sommer hentede Lobzhanidze til klubben fra hjemlandet Georgien.

- De første seks måneder var meget svære, men nu går det virkelig godt, og jeg har fundet mig godt til rette i klubben.

- Jeg er så glad for, at jeg har scoret så mange mål, men det betyder i det store hele ikke så meget. Det vigtigste er, at holdet vinder, siger han.

Den 23-årige midtbanespiller nyder godt af tilliden fra cheftræner Rasmus Berthelsen og en taktik, der ifølge georgieren passer ham godt.

- Vi har fået en ny træner, og han stoler 100 procent på mig, hvilket er rart for mig at vide.

- Vores taktik passer også godt til mig. Vi er gode på kontraangreb, og vi ved præcis, hvad vi skal gøre. Jeg ved at jeg skal tage en masse dybe løb, og det har givet en masse mål.

Ifølge Berthelsen skal en stor del af forklaringen også findes i holdkammeraterne, som har været gode at sætte ham op.

- Min forklaring er, at han spiller på et hold, som accepterer hans rolle. De accepterer det, som han kan, men de accepterer også det, som han ikke kan.

- De lader ham udfolde sig, og så bliver han jo sat flot op på mange af målene, men han er søreme også god til at tage de rigtige løb, siger han.

I de seneste fem kampe har Saba Lobzhanidze scoret hele syv gange, og meget tyder på, at han også i mandagens returkamp kommer på måltavlen igen.

I de seneste fire møder mod netop Lyngby er venstrekanten nemlig kommet på måltavlen i alle kampene.

/ritzau/