Randers FC går efter at få en ny ejer, og de er allerede i kontakt med parter, der er interesseret i at købe klubben.

»Lige nu har vi to seriøst interesseret parter.«

Det siger bestyrelsesformand i Randers FC, Svend Lynge Jørgensen, til B.T. Sport.

I går meldte kronjyderne ud, at man proaktivt går efter at finde en ny ejer af klubben, og interessen for klubben har været der i et stykke tid, fortæller Svend Lynge Jørgensen:

Bestyrelsesformand I Radners FC, Svend Lynge Jørgensen. Foto: Henning Bagger Vis mere Bestyrelsesformand I Radners FC, Svend Lynge Jørgensen. Foto: Henning Bagger

»Inden for de sidste par år har vi løbende og primært fra udlandet fået henvendelser fra nogen, der gerne vil købe en superligaklub. Siden sommerferien har vi fået fem konkrete og rimeligt seriøse henvendelser. Af de fem har vi konkluderet, at tre af dem ikke har nogen interesse fra vores side, efter vi havde indledende samtaler med dem.«

Bestyrelsesformanden siger, at han er åben for både et delvist og et helt salg af klubben, men at de har præferencer, som de går efter:

»Vi er åbne for delvist og helt at sælge Randers FC. Vores præference er, at det er nogle, der vil det så meget, at de vil købe 70-80 procent af klubben. Vi er ikke i forhandlinger, men der er aftalt møder med begge parter.«

»Jeg skal have det første møde med nogen i næste uge. Men jeg vil gerne understrege, at vi ikke er i forhandlinger.«

FC Nordsjælland rider på en bølge af succes - både inde- og udenfor kridtstregerne. Berlingske har taget en snak med den engelske direktør, Tom Vernon, der var med til at overtage klubben i 2015, og siden da har solgt spillere for 200 millioner. Foto: Anne Bæk Vis mere FC Nordsjælland rider på en bølge af succes - både inde- og udenfor kridtstregerne. Berlingske har taget en snak med den engelske direktør, Tom Vernon, der var med til at overtage klubben i 2015, og siden da har solgt spillere for 200 millioner. Foto: Anne Bæk

Tilbage i 2015 købte den amerikanske oliemilliardær Tom Vernon FC Nordsjælland, og det er sådan en mand, som Randers FC også gerne vil have fat i:

»Hvis der kommer en med de intentioner, som Tom Vernon havde, så er vi meget interesseret. Vi leder efter nogen, der har de rigtige intentioner og ambitioner og har en økonomi til at føre dem ud i livet. Det er ikke et spørgsmål om pris. Det er ikke for at lave penge, at vi gør det her.«

»Jeg kan dog sige, at det er ikke amerikanere, som vi taler med, men jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvor det så er i verden, vi taler med folk,« siger Svend Lynge Jørgensen.

Hvilke virksomheder eller personer der er interesseret i at købe Randers FC, vil bestyrelsesformanden ikke ud med, men der har været interesse fra kendte virksomheder eller personer, siger Svend Lynge Jørgensen:

»Ud af de fem henvendelser vi fik i sommer, så er der nogle af dem, der vil være kendt i offentligheden.«

Derudover fortæller Svend Lynge Jørgensen, at der var et bud på en spiller, som kunne have fået klubben i overskud i stedet for de fire millioner i underskud, som klubben har præsenteret, men at man takkede nej af sportslige grunde.

Svend Lynge Jørgensen bekræfter overfor B.T. Sport, at der er tale om Saba Lobjanidze.

Afslutningsvis siger bestyrelsesformanden, at han ikke har nogen kommentar til, hvor stort et pengebeløb man skal smide for at købe Randers FC.