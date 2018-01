Randers-formand Per Hastrup har efter fyringen svært ved at se, hvordan Randers skulle have handlet hurtigere.

Randers. Fodboldklubben Randers FC måtte fredag skride til fyring af cheftræner Ricardo Moniz, der kun nåede tre en halv måned i jobbet.

Den kontante hollænders facon passede ganske enkelt ikke til den jyske klub, erkender Randers FC's bestyrelsesformand, Per Hastrup.

Han siger til Jyllands-Postens hjemmeside, at Ricardo Moniz og klubben havde forskellige opfattelser af, hvordan man skulle tale til hinanden og være leder.

- Der er en hård tone i en fodboldklub, men vi undervurderede, at nogle spillere er fyldt med selvtillid, og andre er mere skrøbelige.

- Hvis man har en meget direkte træner, som godt kan råbe lidt højt og det er også fair nok er der nogen, der begynder at underpræstere i stedet for at overpræstere, siger Per Hastrup til jp.dk.

Ricardo Moniz blev 8. oktober sidste år præsenteret som Randers FC's cheftræner, efter at Olafur Kristjansson havde sagt farvel efter en serie af dårlige resultater i Alka Superligaen.

Ricardo Moniz formåede med syv point i otte kampe som cheftræner dog ikke at ændre nævneværdigt på det, og Randers FC er sidst i Superligaen før forårssæsonen.

Randers FC spillede 11. december sin sidste kamp i efterårssæsonen, da det blev 0-4 i hjemmekampen mod FC Midtjylland.

Der skulle altså gå halvanden måned derefter, inden bestyrelsen skred til fyring af Ricardo Moniz.

Per Hastrup erkender, at timingen ser lidt speciel ud. Han har dog svært ved at se, at klubben kunne have handlet hurtigere.

- Første gang, vi hørte om uro, var i begyndelse af januar, da vi genoptog træningen, siger formanden.

Som følge af fyringen af Ricardo Moniz har Michael Gravgaard, der er sportslig og kommerciel direktør, valgt at sige op i Randers FC.

/ritzau/