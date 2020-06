Angriberen Emil Riis har scoret 12 mål i 57 kampe for Randers FC, der nu forlænger aftalen med spilleren.

Fodboldklubben Randers FC har forlænget kontrakten med angriberen Emil Riis, så den nu løber til sommeren 2024. Det er tre år længere end den tidligere aftale.

Det 21-årige angrebstalent har scoret 12 mål i 57 kampe for Randers i Superligaen, efter han vendte hjem til det kronjyske i sommeren 2018 fra et udlandsophold i England og Holland.

- Randers FC er en klub, som jeg er rigtig glad for at være i, så det føles super skønt at forlænge med klubben. Her er en masse mennesker, som kender mig rigtig godt, og som har hjulpet mig enormt meget.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg lidt havde mistet lysten til fodbold, inden jeg kom tilbage til Randers fra udlandet.

- Derfor har det været godt for mig at komme tilbage til Randers, hvor jeg har fundet glæden ved spillet igen, siger Emil Riis til klubbens hjemmeside.

Søren Pedersen, der er sportslig og kommerciel direktør i Randers, ser et stort potentiale i Emil Riis.

- For det første synes jeg, at han har været inde i en fantastisk udvikling. Han har udviklet sig fysisk og har grebet chancen.

- Han er gået fra at være blandt de tre startende angribere til her i foråret at være den foretrukne angriber. Så det er et stort spring, han har taget.

- Derfor er det fedt, at vi har kunne lave en længerevarende aftale med ham, siger Søren Pedersen.

I sommeren 2015 skiftede Emil Riis til den engelske klub Derby, og siden røg han til hollandske Venlo uden at få det store udlandsgennembrud.

- Emil er jo en af vores egenudviklede spillere, som har været ude og prøve sig af i udlandet. Efter han kom tilbage til Randers, har han taget store skridt og udviklet sig meget.

- Jeg er helt sikker på, at vi kan udvikle ham yderligere og få ham sendt videre igen, så det bliver endnu en god historie både for ham og for klubben, siger Søren Pedersen.

/ritzau/