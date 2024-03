Med en sejr på 1-0 over Lyngby rykkede Randers forbi både Lyngby og OB og lægger afstand til bunden.

Efter 45 minutter mod Hvidovre i forårspremieren var Randers FC på vej til at komme helt skævt fra land i foråret i Superligaen.

Men holdet fik vendt kampen, og fredag blev det også til tre point med en 1-0-sejr hjemme over Lyngby, så nu har kronjyderne i stedet fået en drømmestart - i hvert fald pointmæssigt.

Spillet var stadig ikke kønt, men det lever holdet nok fint med, når der skeles til tabellen. Her er man nu oppe på 22 point og oppe på syvendepladsen. OB og Lyngby er to point efter. Fynboerne har spillet en kamp færre.

- Kønt var det absolut ikke, lyder det til Viaplay fra Randers' Daniel Høegh, som til gengæld er glad for at stå med seks point efter to kampe.

- Det er en dejlig start. Der er jo afgørende for, hvad retning man kan tillade sig at kigge.

På en pløjemark af et græstæppe i Randers, der med solide mængder regn undervejs gik mere og mere i stykker, var det hjemmeholdet, som var bedst.

Begge hold skulle lige finde fodfæste og gik forsigtigt til værks, før Randers tiltvang sig mere og mere af spillet.

Midtvejs i halvlegen blev Mohammed Fuseini stukket i dybden, men alene igennem i højre side sparkede han forbi fjerneste stolpe.

Lyngby havde kun tre afslutninger i de første 45 minutter, mens kronjyderne havde 11. Og Fuseini var ikke den eneste, som kunne brænde store chancer.

Lige før pausen blev bolden forlænget i feltet til angrebsmakker Stephen Odey, som helt fri foran mål ramte den hoppende bold helt forkert og sparkede den retur på tværs af feltet i stedet for i mål.

Randers var bedst, men også dårligt afsluttende, og derfor virkede det oplagt, at kronjyderne måtte have hjælp fra en Lyngby-fod til at komme i front.

Simen Nordli sparkede forbi et indlæg i knæhøjde ved forreste stolpe. Bag ham fik Lyngby-stopper Magnus Jensen til gengæld ramt kuglen med skinnebenet, og den svævede i en blød bue hen over egen målmand David Jensen.

Magnus Jensen var træt af både selvmål og indsats, men han er ikke bekymret.

- Der er vel 13-14 kampe endnu. Jeg tror først, at det er, når der er et par kampe tilbage, at man skal begynde at skide i bukserne, siger han til Viaplay.

Herfra trak Randers sig længere tilbage og satsede på kontrastød, men man overlod initiativet til Lyngby.

Gæsterne fik ikke skabt alverden, men i sidste minut fik Tobias Storm en stor chance på en flugter i feltet. Han sendte dog bolden over og de tre point ind på Randers' konto.

/ritzau/