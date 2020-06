Randers er stort set fri af nedrykning, og målsætningen er nu en puljesejr, fastslår direktør Søren Pedersen.

Randers FC var søndag førstevælger, da der skulle vælges puljer i 3F Superligaens nedrykningsspil.

Og kronjyderne valgte hurtigt pulje 2, hvor de får selskab af AC Horsens, Hobro og Esbjerg.

Her har Randers FC før de seks gruppekampe 13 point ned til farezonen, og derfor er direktør Søren Pedersen også klar i mælet.

- Vi har valgt den pulje, fordi der er så mange point ned til tredjepladsen. Der er faktisk ikke så mange andre årsager til det, siger Pedersen og fortsætter:

- Målsætningen er nu at vinde puljen. Selvfølgelig vil vi også gerne i finalen og spille om en europæisk billet, men første skridt er at vinde puljen.

- Jeg har respekt for nedrykningsstregen, og vi skal sikre os så hurtigt som muligt, men jeg kan ikke se, at vi kommer i problemer.

Cheftræner Thomas Thomasberg er lidt mere forsigtigt og vil have nedrykningsfaren helt udryddet, inden han ser længere frem.

- Vi skal først og fremmest matematisk væk fra nedrykningen. Man skal ikke negligere det, så længe de andre kan hente os. Især med så mange indbyrdes kampe.

- Vi skal væk fra det så hurtigt som muligt, og derfor fokuserer vi nu på at vinde den første kamp og ikke andet, siger Thomasberg.

Randers FC spillede sig efter en skidt sæsonstart stærkt op i efteråret, men ét point i de tre seneste kampe sendte holdet ud af mesterskabsspillet.

- Vi har ligget i top seks eller lige uden for i lang tid, så det er selvfølgelig en skuffende afslutning på grundspillet.

- Og det skal vi gerne have ud af systemet nu i de næste kampe, siger Thomasberg, der heller ikke finder nogen glæde i et hæderligt 1-2-nederlag hos FC København søndag:

- Det var lige ved og næsten, men vi spiller ikke for at kunne sige: "Det var sgu fint, men vi tabte". Jeg er vildt skuffet over, at vi ikke fik noget med herfra. Især når man ser på anden halvleg og kampens afslutning.

Randers tager 35 point med over i nedrykningsspillet. AC Horsens har 34 point, mens Hobro og Esbjerg har henholdsvis 23 og 18 point.

Kampprogrammet for puljen forventes at ligge klar på tirsdag.

/ritzau/