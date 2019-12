Sportsdirektøren i Randers FC, Søren Pedersen, vil nu arbejde på en beslutning om Saba Lobjanidzes fremtid.

Randers-profilen Saba Lobjanidze var med kampens første scoring igen i en hovedrolle, da Randers FC søndag på hjemmebane slog Esbjerg 3-0 i efterårets sidste spillerunde i 3F Superligaen.

Randers-sportsdirektør Søren Pedersen melder om mange henvendelser på georgieren og fastslår, at der nu skal tages en beslutning om kantspillerens fremtid.

- Der er rigtig mange klubber, der fortsat er interesserede i ham, men der er ikke noget konkret endnu.

- Vi arbejder selvfølgelig hen imod noget konkret, for nu kommer vi så tæt på, at vi skal tage en beslutning om hans fremtid, siger Søren Pedersen.

Randers har igennem det meste af efteråret forsøgt at forlænge Lobjanidzes kontrakt, som udløber til sommer.

Det er dog endnu ikke lykkedes, og derfor tyder meget på, at kronjyderne vil forsøge at sælge Lobjanidze i januar, så klubben kan tjene penge på ham.

- Alle vores spillere er til salg, hvis det er til den rigtige pris, men omvendt er vi glade for alle vores spillere, så vi kan godt tillade os at være kræsne, forklarer Søren Pedersen

Også målmand Patrik Carlgren trækker en del interesse fra andre klubber, og sportsdirektøren udelukker ikke, at Randers vil sælge både Carlgren og Lobjanidze til januar.

- Selvfølgelig er vi åbne for at sælge dem begge til januar, hvis det er til den rigtige pris, men så skal vi også have forstærkninger ind med kvalitet, konstaterer Søren Pedersen.

Randers-træner Thomas Thomasberg håber på et roligt januar-transfervindue for klubben.

- Hvis der er bud på vores spillere, så sender vi dem afsted til den rigtige pris. Men det er ikke en hemmelighed, at jeg håber, at der sker så lidt som muligt, siger Thomasberg om de mulige salg.

