Der er guldregn over Randers.

For med 4-0-sejren i pokalfinalen over Sønderjyske tog kronjyderne ikke bare et trofæ med hjem – de kvalificerede sig også til Europa. Skulle det blive Europa League, lyder indtægterne på omkring 100 millioner kroner, mens trøstepræmien i Conference League i hvert fald giver 20.

Og de penge skal altså ikke bare ind og stå på kontoen.

»Det er ikke helt sikkert, hvor mange penge det er, men der er rigtig mange penge i det. Nogle af pengene skal bruges i det sportslige budget til at hente nogle forstærkninger, og så er der også nogle faciliteter, der skal kigges på. Det kan vi opgradere, så vi kommer til at tage det næste skridt,« siger Randers-direktør Søren Pedersen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

De nye spillere, som man kommer til at se i Randers bliver også af en vis kvalitet, tør direktøren godt at love.

»Vi skal ud og spille nogle store kampe, og de kampe kræver spillere på højt niveau. Så vi kan godt tillade os at gå ud og hente spillere fra en højere hylde.«

Pokalsejren giver i det hele taget en masse til Randers. For pludselig kan klubben tilbyde noget, som ikke mange fodboldklubber kan. Der skal spilles europæisk fodbold. Det er ikke kun interessant for gode spillere, men også for folk med dybe lommer.

Randers er en af de klubber, der åbent har talt om at få nye investorer ind, og det bliver kun nemmere nu.

»Det er vores aktionærer og ejere, der skal tage de beslutninger. Jeg tror, at det her gør os endnu mere interessante, for det fortæller lidt om, hvor vi er som klub, og hvor vi kan komme hen. Det her giver nogle kampe i Europa, som selvfølgelig er rigtig interessante også for investorer,« siger Søren Pedersen.