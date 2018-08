Randers vendte 0-3 til 3-3 i Esbjerg efter udligning i det 94. minut. Anfører jubler over holdets moral.

SE ALLE HØJDEPUNKTERNE FRA OPGØRET ØVERST I ARTIKLEN.

Randers leverede lørdag et fornemt comeback i Superligaen, da holdet vendte 0-3 til 3-3 i Esbjerg.

Da der var spillet en time af opgøret, stod der 3-0 til Esbjerg, og det kunne let have stået 4-0, hvis ikke målmand Patrik Carlgren havde reddet et straffespark.

Det gav ifølge anfører Nicolai Poulsen et mentalt boost.

»Det burde jo ikke kunne lade sig gøre, at vi kunne komme tilbage og få point, men det var som om, at vi fik lidt tro på tingene, da Patrik tog straffesparket, selv om vi nede med tre. Da vi så scorede det første mål, kunne vi også mærke, at Esbjerg blev rystet. Og efter 2-3-målet kunne vi virkeligt mærke, at de var til at tale med,« siger midtbanespilleren.

Han hæfter sig ved holdets moral, som viste sig stærk.

»Cadeau til Esbjerg for at spille en god kamp, men vi viste en fantastisk moral trods hård modstand. Det her point føles som en sejr, og det var en fornøjelse at være med til,« siger Nicolai Poulsen.

Cheftræner Thomas Thomasberg erkender, at han undervejs tvivlede på, at Randers kunne få point.

»Vi talte i pausen om, at vi skulle ud og køre på og for alt i verden undgå at komme bagud 0-3. Men så scorede Esbjerg til 3-0 og fik ovenikøbet et straffespark, og da tænkte jeg virkelig, at det kunne blive brutalt,« siger han.

Derfor glæder han sig også over, at det lykkedes at komme tilbage.

»Jeg er ekstremt glad for, at vi fik et point ud af en kamp som i princippet burde være lukket fra Esbjerg side,« siger Thomas Thomasberg.

Randers har fem point efter de første fire kampe, og møder i næste runde AGF.

/ritzau/