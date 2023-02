Lyt til artiklen

FC Midtjylland fik en røvfuld torsdag aften, da Sporting Lissabon slog dem ud af Europa League med 4-0 på MCH Arena.

Med til historien hører, at Paulinho i første halvleg modtog et rødt kort efter to advarsler.

Brasilianeren ville efter kampen ikke tale med pressen, men holdkammerat Stefan Gartenmann, som i øvrigt scorede et selvmål sidst i kampen, kunne fortælle, at venstrebacken først havde sagt nogle ord i omklædningsrummet og bagefter havde sendt en undskyldende besked til holdkammeraterne.

»Han har lige sendt os en besked. Vi blaimer ikke Paulinho. Det kunne ske for alle os andre. Det kunne være sket for mig. Jeg lavede også en lille brøler i dag. Det er fint, at vi kan stå sammen der. Det er sådan, det er i fodbold, og Paulinho er klar igen til næste kamp,« siger Stefan Gartenmann og fortæller, at Paulinho var påvirket af situationen efter slutfløjt, da han kort var i omklædningsrummet.

»Han var lige rundt. Det er også en mand, der er nede. Han er ramt. Det er ikke noget, vi holder imod ham. Han er en god fyr. Han ved godt, at det er ham, der har skabt den her situation, men i morgen er vi bedste venner igen,« lyder det fra FCM-forsvareren.

Som kalder sit selvmål for en 'hjerneblødning'.

»Jeg trækker lidt ud til siden, og så ville jeg spille ham (målmand Løssl, red.) ind foran målet, så han kunne vende spillet modsat. Men jeg havde ikke lige fået orienteret mig ordentligt, og så kom jeg til at se rigtig, rigtig dum ud. Det er bare at tage den på mine skuldre, og heldigvis stod den ikke 1-0, men 0-3,« siger han og fortsætter:

»Det forsvarer ikke, at det selvfølgelig er en 'hjerneblødning'. Sådan er det. Det er okay, at jeg bliver holdt lidt nede. Jeg har haft en god start og fået bygget min selvtillid op. Træerne vokser ikke ind i himlen. Jeg er sikker på, at det er glemt om en uge.«

FC Midtjylland tabte samlet med 1-5 til Sporting Lissabon.