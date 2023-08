Det ikoniske stadion Mestalla, der huser La Liga-klubben Valencia, er hærget af rotter.

Og problemet er i høj grad forårsaget af en spansk fodboldtradition, nemlig solsikkefrø.

Det skriver den spanske avis Marca.

Mens vi i Danmark ofte spiser en stadionpølse, når vi er til fodbold, er det en tradition, at man i Spanien spiser solsikkefrø – også kendt som pipas.

Det er solsikkefrø som disse, der har skabt store problemer med rotter. Foto: Patrick Pleul/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det er solsikkefrø som disse, der har skabt store problemer med rotter. Foto: Patrick Pleul/AP/Ritzau Scanpix

Problemet er bare, at det efterlader skaller, som de spanske fans har for vane at smide på jorden.

Og skallerne er tydeligvis ren rotteslik.

Derfor må Valencia nu opfordre sine fans om at stoppe med at spise solsikkefrø, mens de opholder sig på Mestalla, og derudover vil de stoppe salget af frøene på stadion.

Klubben vil ikke forhindre fans i at medbringe egne frø hjemmefra, men vil derimod bede tilhængere om at medbringe en pose, hvor de kan smide skallerne i.

Initiativet vil efter planen blive sat i værk, når Aston Villa og Valencia mødes i en venskabskamp lørdag.

Den spanske traditionsklub skyder La Liga-sæsonen i gang ude mod Sevilla 11. august.