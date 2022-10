Lyt til artiklen

Den danske fodboldspiller Jonas Thorsen glemmer aldrig den dag.

Dagen, hvor han for anden gang fik en chokbesked, der vendte op og ned på hele hans liv.

For et par dage efter, den danske Superliga-spiller sidste år havde været til scanning, dumpede der pludselig en forfærdelig melding ned i indbakken.

»Den dag står fuldstændig lysende klart for mig,« siger 32-årige Jonas Thorsen i Viaplay-programmet 'Offside'.

Her måtte den tidligere Horsens-spiller konstatere, at han endnu en gang var blevet ramt af testikelkræft. Kun ét år efter, han havde besejret den forfærdelige sygdom første gang.

Og ikke nok med, at beskeden i sig selv gjorde dagen til et regulært mareridt for ham og familien, så skete det på en dag, hvor han – ligesom resten af Danmark – var i noget nær choktilstand.

For Jonas Thorsen fik nemlig beskeden om, at kræften var vendt tilbage, kort efter Christian Eriksen var faldet om med hjertestop i Parken under sidste års EM-slutrunde.

»Vi ser Danmarks åbningskamp ved EM, og så falder Christian Eriksen om. Vi er helt ude af os selv og kan slet ikke forstå, hvad vi lige har oplevet. Jeg har været til scanning ugen forinden, og jeg ved, at der ligger et svar inde på 'MinSundhed',« siger han i programmet og fortsætter:

»I afmagt går vi så ind og håber på et godt svar. Men så er det ligesom dér, vi kan læse noget, som vi ikke helt fatter noget af, men vi kan godt forstå, det i hvert fald ikke er godt, og at det ikke er, som det skal være.«

Efter flere måneders kamp, blev Jonas Thorsen dog endelig erklæret kræftfri i oktober sidste år.

Forsvarsspilleren skrev i sommer under på en etårig kontrakt med Viborg FF, efter hans kontrakt med AC Horsens udløb.