Dominik Kaiser er blevet syet på kinden af Brøndbys læger og sendt på hospitalet til tjek for hjernerystelse.

Brøndby-spilleren Dominik Kaiser får sandsynligvis et ar i ansigtet den kommende tid.

Tyskeren er blevet syet med mere end 20 sting, efter at han i søndagens opgør mod FC København blev ramt i ansigtet af FC København-spilleren Rasmus Falks støvleknopper.

Det oplyser Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, til TV2 Sport.

Brøndbys klublæger har selv syet Kaiser på kinden under venstre øje.

Christian Schultz fortæller desuden, at Brøndby-spilleren er sendt til Hvidovre Hospital for at blive tjekket, da klubben også vurderer, at han måske har pådraget sig en mindre hjernerystelse.

Nærkampen mellem Kaiser og Falk fandt sted midtvejs i anden halvleg, hvor Brøndby førte 2-1. Rasmus Falk blev udvist for sit farlige spil.

Brøndby vandt rivalopgøret på eget græs med 3-1.

/ritzau/