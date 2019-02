Sergio Ramos virkede frustreret, da han begik et tydeligt frispark på Kasper Dolberg. Lige indtil han fik vist det gule kort.

For inden onsdagens opgør mod Ajax, havde Ramos i forvejen to advarsler i bagagen, og med den han fik onsdag, har han nu karantæne i returopgøret mod Ajax.

Det tager Real Madrid-kaptajnen dog ikke så tungt, og faktisk indrømmede han efterfølgende på spansk tv, at det var helt bevidst, han nedlagde Kasper Dolberg uden at have en chancen for at nå bolden.

»Ikke for at undervurdere modstanderen, men nogle gange må du bare tage sådanne beslutninger, og sådan en beslutning tog jeg,« siger Sergio Ramos til El Chiringuito.

Sergio Ramos i duel med Kasper Dolberg. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Sergio Ramos i duel med Kasper Dolberg. Foto: WOLFGANG RATTAY

For karantænen i næste kamp betyder, at alle advarsler er 'slettet' til en eventuel kvartfinale, hvor modstanderen nok bliver endnu hårdere for Real Madrid, der vandt med 2-1 over hollænderne.

Det gule kort giver som udgangspunkt én spilledags karantæne til Sergio Ramos, men faktisk kan Real Madrid-spilleren med udtalelsen risikere at blive straffet hårdere.

Hos UEFA er det nemlig på ingen måde velset at få advarsler med vilje, og Ramos risikerer, at der bliver kigget på situationen, og det kan give yderligere én spilledags karantæne.

Og hos engelske kommentatorer var der ikke nogen tvivl. Ramos begik forseelsen helt bevidst.

Sergio Ramos og resten af Madrid-mandskabet vandt onsdagens opgør. Foto: EVA PLEVIER Vis mere Sergio Ramos og resten af Madrid-mandskabet vandt onsdagens opgør. Foto: EVA PLEVIER

»Det er tydeligt, han gik efter karantæne der. Han satser bare alt (i tacklingen, red.). Han ved, det ikke er nok til at få rødt, han får bare den advarsel, han skal bruge,« lød det fra en kommentator hos BT Sport, skriver Daily Mail.

Det er ikke første gang, Sergio Ramos kommer i fokus hvad angår bevidste advarsler. Han er tidligere blevet anklaget for at få gule kort med vilje - blandt andet i 2013, da Real Madrid spillede mod Galatasaray.

Her lænede både han og Xabi Alonso sig op ad en karantæne, og de fik begge gult kort i de døende minutter af det første opgør mod tyrkerne.

Tre år tidligere var netop de to også i fokus, da Real Madrid spillede næstsidste gruppekamp mod Ajax. Her første den spanske storklub med 4-0, og de var sikret en plads i 16-delsfinalerne. Igen var Ramos og Alonso tæt på karantæne, og de fik i kampen mod hollænderne begge en advarsel for at trække tiden. Det betød karantæne i sidste puljekamp og at de begge var helt klar til knockout-kampene.