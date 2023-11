Ja, der skal ikke mere til.

Der er mange, der kan se komikken i Shakiras seneste pris, som hun netop har modtaget til Latin Grammy Awards i Sevilla.

Hun vandt i alt tre, men den mest iøjnefaldende var den for bedste sang. Nummeret 'BZRP Music Session #53' er en lang sviner af eksmanden Gerard Pique, som sangerinden var sammen med i i 11 år.

Men det blev først rigtig komisk, da Barcelona-spillerens tidligere partner fik prisen fra Sergio Ramos, der i mange år har repræsenteret Barcelonas ærkerivaler Real Madrid.

Ramos giving song of the year to Shakira at the Latin Grammy Awards for the diss against Pique is one of the funniest things that happened in 2023 pic.twitter.com/TqLcZ61Igu — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) November 17, 2023

De to har også spillet sammen på det spanske landshold.

Lige nu flyder de sociale medier med reaktioner på det lille twist fra arrangørernes side.

»Jeg vil gerne dele denne pris med den spanske befolkning,« sagde hun.

»I har været med mig gennem en svær tid.«

Pique er i dag sammen med Clara Chia Marti og har indstilelt karrieren, mens Ramos tørner ud for Sevilla.