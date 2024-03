En opsigtsvækkende beslutning har medført ramaskrig i hele Tyskland.

For efter mere end 70 år slutter et ikonisk samarbejde i 2027, og dermed forsvinder et tydeligt kendetegn fra de tyske landsholdstrøjer i fodbold.

Landsholdet skifter nemlig trøjeleverandør fra tyske Adidas til amerikanske Nike, der betaler over det dobbelte beløb årligt.

Dét skifte får utallige tyske politikere til at rase, skriver BBC.

»Jeg havde ønsket en smule mere lokal patriotisme. Jeg har svært ved at forestille mig landsholdstrøjen uden de tre striber,« lyder kritikken fra Tysklands økonomiminister Robert Habeck.

Adidas er netop kendt for sine ikoniske tre striber på skuldrene af den tyske landsholdstrøje. Adidas har lavet trøjerne siden 1954.

»Det er et stykke tysk identitet,« fortsætter han.

»Det er en forkert beslutning, hvor det kommercielle ødelægger traditionen og et stykke kultur,« siger Tysklands sundhedsminister Karl Lauterbach.

Thomas Müller er bare én af mange tyske landsholdsstjerner, der har båret Adidas' tre striber. Det er snart slut. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Müller er bare én af mange tyske landsholdsstjerner, der har båret Adidas' tre striber. Det er snart slut. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Også ministerpræsident i delstaten Bayern, Markus Söder, reagerer kraftigt på nyheden.

»Landsholdet med Adidas' tre striber er et faktum på niveau med, at bolden er rund, og at kampen varer 90 minutter,« siger han.

Ifølge tyske medier betaler Nike 745 millioner kroner om året for aftalen, mens Adidas hidtil har betalt det halve.

Det tyske fodboldforbund siger, at aftalen giver mening økonomisk, og at den vil støtte græsrodsfodbold i landet.

Det er ikke den eneste nuværende sag, hvor Nike er centrum for kritik.

