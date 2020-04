Barcelona-midtbanespilleren Ivan Rakitic kritiserer klubben for at presse ham til et klubskifte sidste sommer.

Ivan Rakitic følte sig skidt behandlet af FC Barcelona sidste sommer.

Kroaten, som har spillet for Barcelona siden 2014, mener, at klubben forsøgte at tvinge ham til et klubskifte for snart et års tid siden.

Det skyldtes blandt andet, at Barcelona hentede midtbanespilleren Frenkie de Jong i Ajax sidste sommer, fortæller Rakitic.

- Jeg forstår situationen, men jeg er ikke en sæk kartofler, som du kan gøre alt med, siger Rakitic til den spanske avis Mundo Deportivo.

I denne sæson har Rakitic kun fået en plads i startopstillingen ti gange i Barcelonas 27 ligakampe i Primera Division. Det udtrykker han også skuffelse over i interviewet.

- Jeg vil være et sted, hvor jeg føler mig ønsket og respekteret. Hvis det er her, så vil jeg være henrykt.

- Men hvis det er et andet sted, vil jeg være den, som beslutter hvor. Det skal andre ikke beslutte, siger han.

Ifølge avisen bekræfter Rakitic, at han sidste sommer afviste at skifte til franske Paris Saint-Germain som en del af en byttehandel, der skulle sende Neymar tilbage til Barcelona.

Rakitic har kontrakt med Barcelona i sommeren 2021, og den agter han at fuldføre.

- Sidste sæson var den bedste af de seks, jeg har haft her, og jeg var irriteret over, hvordan jeg blev behandlet. Jeg var meget overrasket og forstod det ikke.

- Resultaterne har ikke været de bedste, og jeg har ikke spillet meget. Det gør ondt.

- Jeg har haft en meget mærkelig første halvdel af sæsonen. Det har været meget ukomfortabelt og overraskende for mig. Men jeg håber, at jeg kan fuldføre det sidste år af min kontrakt, siger han.

Barcelona er tophold i den spanske liga, som er suspenderet på ubestemt tid på grund af udbruddet af coronavirus.

/ritzau/