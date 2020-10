I en kedelig fodboldkamp i Premier League vandt Manchester City knebent med 1-0 hjemme over Arsenal.

Efter to kampe i træk uden sejr i Premier League vandt Manchester City lørdag aften 1-0 på hjemmebane over Arsenal.

Kun et enkelt mål blev der scoret på Etihad, og det blev sat ind af den engelske landsholdsangriber Raheem Sterling.

City havde generelt bolden mest, men Arsenal var farlige på omstillinger og tilspillede sig også chancer nok til at kunne have fået mere ud af kampen.

Det blev dog City, der vandt, og dermed fik hjemmeholdet bremset en skidt start på sæsonen.

City indledte godt nok sæsonen planmæssigt med en sejr ude over Wolverhampton, men holdet tabte siden med 2-5 hjemme til Leicester, mens det blot blev til 1-1 ude mod oprykkerne fra Leeds for to uger siden.

Efter 23 minutter fik City sat et godt angreb sammen, og Phil Fodens afslutning blev reddet af Arsenal-keeper Bernd Leno.

Returbolden havnede dog lige for fødderne af City-anfører Sterling, som fandt masser af plads til at score til 1-0.

Arsenal havde flere store chancer for at udligne, men blandt andre Bukayo Saka og Nicolas Pepe var for uskarpe, da de fik mulighederne.

City-manager Pep Guardiola så ud til at have beordret sine spillere til en mere defensiv tilgang i anden halvleg.

Der blev lukket godt af bagude hos City, og der blev ikke skabt det helt store i offensiven i de sidste 45 minutter.

Arsenal havde ikke våbnene til at bryde City-defensiven ned, og så endte Sterling som matchvinder.

Med sejren har City nu syv point efter fire kampe på en tiendeplads. Arsenal er placeret på femtepladsen med ni point.

/ritzau/