Det er kun et år siden, at Radja Nainggolan gennemførte et højt profileret skifte fra Roma til Inter. Og i de senere år er den belgiske fodboldstjerne kun skiftet til større og større klubber.

Indtil nu.

For nu ser Radja Nainggolan ud til at tage et gevaldigt skridt ned ad karrierestigen.

For ifølge flere medier og journalister står han foran et skifte til Cagliari.

Det er dog på en trist baggrund, at det lige netop er den noget mindre Serie A-klub, der nu bliver destinationen for den belgiske midtbanespiller.

Forklaringen kommer den uhyre velinformerede belgiske journalist Kristof Terreur med.

'Det er et overraskende skifte for mange, men hans hustru, Claudia, er fra Sardinien og kæmper i øjeblikket med en kræftsygdom,' skriver han på Twitter.

Cagliari er hovedbyen på den italienske ø Sardinien.

Inter midfielder Radja Nainggolan will return to his old club Cagliari on loan today. A surprising move for many, but his wife Claudia is from Sardinia and is currently battling with cancer. pic.twitter.com/BZJas6F2YO — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) August 2, 2019

Parret mødte hinanden her, da Radja Nainggolan tidligere spillede i netop Cagliari fra 2010-14. De har to børn sammen.

Hustruen Claudia Lei er allerede begyndt på sin kemo-behandling, og det er ikke første gang, at den belgiske fodboldspiller har haft en kræftsygdom tæt inde på livet.

'Radja Nainggolan mistede sin mor til kræft i 2010. Hun var hans et og alt (faren forlod familien), og han har dedikeret nogle af sine tatoveringer til hende,' lyder det også på Twitter fra Kristof Terreur, der arbejder for Het Laatste Nieuws og VTM Nieuws.

Den italienske transfer-journalist Fabrizio Romano supplerer ligeledes på Twitter med, at den 31-årige midtbanespiller 'udelukkende vil tilbage til Cagliari'.

Det vil tilsyneladende blive tale om en lejeaftale for hele 2019-20-sæsonen. Radja Nainggolan har kontrakt med Inter frem til sommeren 2022.