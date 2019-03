Milans Franck Kessie blev mødt af racistiske tilråb fra Inter-tilhængere i søndagens Milano-derby.

For anden gang i denne sæson må den italienske fodboldklub Inter bøde for tilhængeres udgydelser fra tribunen.

Klubben er blevet idømt en betinget tribunelukning på hjemmebanen, Stadio Giuseppe Meazza, fordi nogle af klubbens fans kom med racistiske tilråb mod Milans Franck Kessie i Milano-lokalopgøret i den forgangne weekend.

Det Italienske Fodboldforbund oplyser, at tre officials to gange hørte racistiske tilråb i retning af Kessie fra en "betydelig del" af tilskuerne i et bestemt tribuneafsnit.

Den betingede straf gælder i et år, hvilket vil sige, at hvis situationen gentager sig i de kommende 12 måneder, vil tribunelukningen blive ført ud i livet, ligesom der vanker yderligere sanktioner.

Tidligere på sæsonen blev Inter tvunget til at spille to kampe for helt eller delvis tomme tribuner, fordi Napoli-spilleren Kalidou Koulibaly blev mødt af abelyde fra Inter-tilhængere.

