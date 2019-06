Jo større legendestatus desto mere fjollet må du opføre dig.

Det synes at være devisen, som fodboldikonet Diego Armando Maradona lever efter. Og kors, hvor er det underholdende at følge med i - for eksempel da han fyrede den af, synligt påvirket, på VIP-pladserne under VM i sommer.

Senest har den argentinske fodboldlegende, som er en af klodens bedste fodboldspillere nogensinde, proklameret, at han da bestemt er manden, der kan bringe kriseramte Manchester United tilbage til en ny guldalder.

Og det selvom 58-årige Maradonas trænerkarriere har været lige så frygtelig, som hans spillerkarriere i 80'erne og 90'erne var glorværdig.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

»Hvis Manchester United har brug for en træner, så er jeg den rette til at klare det,« siger han til fodboldmagasinet FourFourTwo, og fortsætter selvtillidsfyldt:

»Jeg ved, at de sælger en masse trøjer rundt omkring i verden, men hvis de også skal vinde trofæer, så kan jeg gøre det for dem.«

Diego Armando Maradona, som tidligere har været træner for Argentinas landshold - uden succes, er i dag træner for den mexicanske klub Dorados, som spiller i den næstbedste række.

En af hans første planer, hvis han skulle få muligheden for managerjobbet i stedet for Ole Gunnar Solskjær hos Premier League-giganterne, ville være at sende stjernen Paul Pogba væk.

Foto: HENRY ROMERO Vis mere Foto: HENRY ROMERO

»Han arbejder ikke hårdt nok,« lyder vurderingen fra Maradona, som var den altoverskyggende stjernespiller, da Argentina vandt VM i 1986.

Han har siden været at betragte som et nationalt klenodie i det fodboldglade hjemland, som han spillede 91 landskampe for og scorede 34 mål.

Også i Napoli forgudes han efter, at han var med til at spille to Serie A-titler hjem til SSC Napoli i 1987 og 1990.

Som træner har han foruden jobbet som argentinsk landstræner fra 2008 til 2010 også været i klubber i de arabiske emirater og i hjemlandet uden at have leveret store resultater.

Foto: AI Project Vis mere Foto: AI Project