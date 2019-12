Ronaldo og Messi.

Dette årtis rivalisering har givet fodboldfans nogle fantastiske øjeblikke og ikke mindst en masse diskussioner.

Og det er ikke stoppet, selv om Ronaldo nu spiller i et andet land end Spanien.

I Italien forsøgte nogle Messi-fans kort før jul at provokere Juventus-stjernen Ronaldo efter Super Cup-finalenederlaget til Lazio ved netop at råbe Messi efter Ronaldo, og det virkede i så tilstrækkelig en grad, at Ronaldo reagerede på det.

Ronaldo er vant til den slags tilråb, så i første omgang reagerede han på denne overskudsagtige måde:

Cool reaction from Cristiano Ronaldo when Saudi fans shout to him “Messi! Messi!” after losing Italian supercup to Lazio pic.twitter.com/ixxr2pgVd0 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 25, 2019

Men her stoppede Messi-fansene ikke, og deres fortsatte hetz gjorde, at Ronaldo blev provokeret yderligere, så han tog sig til sine ædlere dele.

Ah.

Minutes later, not so cool reaction from Cristiano Ronaldo to the same fans that were shouting to him “Messi! Messi!” pic.twitter.com/Eo5Gde3f3a — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 25, 2019

Reaktionen fra den ærgerrige og succeshungrende Ronaldo skal ses i lyset af, at Lazio slog Juventus med 3-1.

Cristiano Ronaldo og Juventus genoptager deres sæson, når Cagliari 6. januar venter efter juleferien. Klubben ligger på en noget uvant andenplads i Serie A efter 17 spillede runder, dog blot på baggrund af en dårligere målscore end Inter.