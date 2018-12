En elektronisk fodlænke om benet. En streng tidsplan. Og mange timer bag hjemmets fire vægge. Det er den hverdag, der venter Nicklas Bendtner, når han skal afsone de 50 dages fængsel, han blev idømt for at brække kæben på en taxachauffør.

Nicklas Bendtner skal afsone straffen med fodlænke i sin Københavnerlejlighed. Og det er at foretrække frem for et almindeligt fængsel, fortæller journalisten Henrik Qvortrup og eks-rockeren Brian Sandberg, der begge har afsonet med fodlænke.

»Det er en god anordning, der gør, at man kan passe sit arbejde, mens man betaler sin gæld til samfundet,« siger Henrik Qvortrup.

Kriminalforsorgen har godkendt, at Rosenborg-angriberen kan afsone sin voldsdom på 50 dage med fodlænke fra 3. januar 2019.

Det oplyser hans advokat Anders Németh til Ritzau.

Optagelsen i fodlænkeordningen betyder, at han slipper for at afsone sammen med gangstere og tyveknægte i et af landets fængsler.

Fodlænken er en ordning, hvor man afsoner i sit eget hjem. Om benet får Nicklas Bendtner en sender, der minder om et armbåndsur.

Kriminalforsorgen lægger et ugeskema for Bendtner, som han skal passe, mens han afsoner. Skemaet indeholder faste tider til arbejde, træning, indkøb og enkelte andre gøremål uden for hjemmet.

Det er et krav, at man passer et arbejde og for Bendtner vil det formentlig betyde, at han skal passe sin træning. Det er uvist, om han kommer til at træne i Norge eller i København. Afsoningen vil ikke få betydning for hans kampprogram i Rosenborg BK, for sæsonen i Norge begynder først 31. marts.

Henrik Qvortrup afsonede med fodlænke efter at have fået en dom for sin rolle i Se og Hør-sagen. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2016) Foto: Liselotte Sabroe

Fodlænken skal være på hele tiden. Hvis Nicklas Bendtner ikke er hjemme på de tidspunkter, der er aftalt med Kriminalforsorgen, begynder den at hyle.

Et apparat i hans hjem sender et signal til Kriminalforsorgen, hvis han ikke er hjemme som aftalt. Misligeholdelse af aftalen betragtes som udeblivelse fra afsoning og medfører, at afsoningen fortsætter i et regulært fængsel.

Flere gange om ugen kan Nicklas Bendtner forvente, at medarbejdere fra Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg. De vil blandt andet teste, om han drikker alkohol under afsoningen.

For journalist og forfatter Henrik Qvortrup var fodlænkesystemet klart at foretrække frem for at afsone i et åbent fængsel.

»For mig betød det, at jeg kunne skrive bøger og passe mit journalistiske arbejde. Jeg har stor respekt for den professionelle og korrekte måde, Kriminalforsorgen håndterer sådan et forløb på,« fortæller Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup blev i 2016 idømt et år og tre måneders fængsel for som chefredaktør på Se & Hør at have godkendt brugen af den såkaldt tys-tys-kilde, der gav bladet oplysninger om de kendtes brug af Mastercard. De tre måneder af dommen blev gjort ubetinget, og dem afsonede han med fodlænke i sit hjem.

Men selvom han kunne passe sit job og være hjemme sammen med sin børn, var der også afsavn.

»Jeg havde en ødegård i Sverige, og det var absolut no-go. Man må heller ikke drikke alkohol. De kom to gange om ugen, og så skulle jeg puste i ballonen. Der er nultolerance og de fortalte mig, at selv en chokolade-likør bonner ud. Man kan ikke gøre noget spontant, og hvis der var kø i trafikken, skulle jeg ringe til Kriminalforsorgen og forklare, hvorfor jeg kom senere hjem,« siger han.

Brian Sandberg har tilbragt mange dage i Kriminalforsorgens faciliteter. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2012) Foto: Bax Lindhardt

Den tidligere rocker Brian Sandberg har afsonet i alle slags fængsler og også med fodlænke. Han fortæller, at afsoning med fodlænke er en langt mildere straf end i et åbent eller lukket fængsel.

»Det er noget helt andet end fængsel, men man har en meget stram ugeplan. Jeg blev næsten helt stresset af alt det, jeg skulle. Hvis man ikke gider ned og træne en dag, skal man ringe til Kriminalforsorgen og sige det,« siger Brian Sandberg.

Skulle Bendter bryde reglerne og ende bag de stive gardiner, vil han passe fint ind i fængslet, vurderer Sandberg.

»Jeg tror ikke, han vil få problemer med de andre indsatte. Det vil være spændende for folk at sidde sammen med Bendtner. Og så kan han spille fodbold. Det betyder meget i fængslerne. Man spiller rigtig meget fodbold, og der er både indendørs og udendørs baner,« siger han.