Hassan al-Thawadi er ikke bekymret, efter at Michel Platini blev anholdt for mistanke om korruption.

Chefen for organisationskomitéen bag fodbold-VM i Qatar 2022, Hassan al-Thawadi, mener ikke, at Qatar har grund til at bekymre sig efter en ny mistanke om korruption i forbindelse med tildelingen af VM-værtskabet er blevet offentlig kendt.

I tirsdags blev den tidligere Uefa-præsident Michel Platini tilbageholdt og afhørt af fransk politi om mulig medvirken til korruption ved tildelingen af VM-værtskabet. Hassan al-Thawadi forstår ikke, at der er blevet en stor sag ud af det.

- Som jeg forstår det, så blev han ikke arresteret, men afhørt, og der er stor forskel på de to ting. For mig er der ikke nogen historie. Jeg kan ikke kommentere historien mere, for der er en efterforskning i gang, men jeg kan sige, at vi ikke er blevet kontaktet af myndighederne.

- Vi har altid bestræbt os på at følge reglerne, og vi blev undersøgt i Garcia-efterforskningen, som frikendte os, siger Hassan al-Thawadi, der aktuelt er i Brasilien, hvor Qatar deltager ved Copa America.

Han henviser til den to år lange Fifa-undersøgelse, som den amerikanske advokat Michael Garcia stod bag.

Garcia undersøgte, om Rusland og Qatar havde købt sig til stemmer, da nationerne i 2010 - i Qatars tilfælde meget overraskende - blev tildelt værtskaberne for VM-slutrunderne i 2018 og 2022.

I 2010 var Platini præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og vicepræsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og i høj grad med til at træffe nogle af de store beslutninger i fodboldverdenen.

Inden afstemningen i Fifa holdt den daværende franske præsident, Nicolas Sarkozy, ifølge den franske avis Le Monde et frokostmøde i det franske præsidentpalads 23. november 2010.

Her blev Platini ført sammen med Tamim bin Hamad Al-Thani, som dengang var kronprins i Qatar og i dag er emir i landet, samt golfnationens daværende statsminister, Sheikh Hamad Ben Jassem.

En uge senere vandt Qatar afstemningen om VM-værtskabet foran USA.

Michel Platini er tidligere idømt fire års karantæne fra alle fodboldrelaterede aktiviteter for at have modtaget en mistænkelig pengeoverførsel på to millioner schweizerfranc, cirka 13,5 millioner kroner, fra Sepp Blatter, der dengang var Fifas præsident.

/ritzau/AFP