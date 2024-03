Jordan fik skabte nervøsitet på tribunerne, men tre straffespark banede vejen for en finalesejr til Qatar.

Værterne fra Qatar forsvarede lørdag Asian Cup-titlen med en finalesejr over Jordan.

Foran små 90.000 tilskuere slog Qatar finalemodstanderen Jordan med 3-1 på tre straffesparksmål.

Qatar bragte sig på 1-0 midtvejs i første halvleg, efter at angriberen Akram Afif lod sig falde lidt nemt på kanten af straffesparksfeltet.

Forseelsen blev takseret til et straffespark, og Akram Afif eksekverede selv fra de 11 meter. Jordans målmand kastede sig til den rigtige side og var tæt på at blokere det flade skud.

Jordan, der i semifinalen leverede en overraskelse ved at slå Sydkorea, blomstrede gevaldigt op efter pausen.

Efter flere nærgående chancer lå det i luften, at udligningen kunne komme. Midtvejs i anden halvleg kom 1-1-målet, da Yazan Al Naimat fik kontrol over et højt indlæg fra højrekanten og klaskede bolden i mål.

Nervøsiteten bredte sig på tilskuerpladserne, men jublen tog hurtigt over, da Jordan få minutter senere begik et klodset straffespark.

En Qatar-spiller blev hægtet, mens han løb på tværs af banen på et ufarligt sted i hjørnet af feltet.

Dommeren blev kaldt ud til sidelinjen for at gennemse situationen på video, og han valgte efterfølgende at tildele Qatar et straffespark. Akram Afif kunne med sit andet mål i kampen gøre det til 2-1.

I overtiden fik Afif fremtvunget et tredje straffespark til værterne, da han kom alene igennem og blev nedlagt af en fremadstormende jordansk keeper.

Dommeren blev overbevist om, at der var straffespark efter et VAR-gennemsyn. Akram Afif gjorde det herefter til slutresultatet 3-1.

Qatar vandt også den seneste udgave af Asian Cup, der blev spillet i 2019. Dengang slog man Japan i finalen.

/ritzau/