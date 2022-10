Lyt til artiklen

En mystisk historie om Danmark spreder sig i disse dage i mellemøstlige medier. Og det lugter lidt af en 'tak for sidst' fra Qatar-styret.

Organisationen 'Denmark Uncensored' har i et åbent brev til FIFA-præsident Gianni Infantino opfordret til, at dommerne under Danmarks VM-kampe bærer sørgebind for at sætte fokus på 'den danske racisme mod sårbare grupper'.

Historien er først bragt i Qatar-mediet Doha News og har spredt sig til flere mellemøstlige medier.

I brevet, som blot er underskrevet 'Denmark Uncensored', bruges der en del krudt på at rose FIFA for valget af Qatar som VM-vært.

»Først og fremmest vil vi rose jeres ekstraordinære indsats i forbindelse med at organisere VM i Qatar,« står der blandt andet i brevet, som derefter slår over i en hård anklage mod det danske demokrati.

»På trods af utallige forsøg fra den danske regering på at bedrage befolkningen til at tro, at Danmark er et sandt demokrati -og menneskerettighedshimmerige, har adskillige menneskerettighedsorganisationer og sportsinstitutioner rapporteret om adskillige bølger af misbrug mod alle dele af samfundet – primært kvinder, LGBT-samfundet og selv atleter.«

Det åbne Danmark-kritiske brev til FIFA kommer i kølvandet på, at Hummel har lanceret en helt sort dansk landsholdstrøje, der skal ses som en protest mod Qatars behandling af migrantarbejdere – der er rapporteret om flere tusinde migrantdødsfald under opførelsen af VM-stadionerne – og det generelle syn på menneskerettigheder i ørkenstaten.

'Denmark Uncensored' har en hjemmeside med kritiske artikler om det danske demokrati – men derudover er det begrænset, hvad man kan finde af info om organisationen, som Doha News beskriver som en 'dansk menneskerettighedsorganisation', og hvem der står bag den. B.T. har uden held forsøgt at kontakte organisationen.

B.T. har været i kontakt med DBU, der ikke ønsker at kommentere på organisationens anklager og på kravet om sørgebind under Danmarks VM-kampe.

Stanis Elsborg, senioranalytiker i Play the Game – der er en organisation, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt – er mistænkelig over for 'Denmark Uncensored'.

»Det er ikke til at finde ud af, hvem de er. De er registreret i Island. Mit indtryk er, at det her kommer på et interessant tidspunkt, hvor der har kørt en international debat om Hummels sorte trøje. Det minder om en retorik, jeg har set førhen, hvor man prøver at vende billedet om.«

»Vi har set det fra Qatar-styret tidligere. Den form for kritik, der er af slutrunden fra Danmark – det handler ifølge Qatar om, at Danmark er antiarabisk og racistisk. Jeg kender til den form for retorik. Jeg er forundret over, hvem der står bag,« siger Stanis Elsborg.

Han vil altså ikke udelukke, at det er staten Qatar, der her bruger de mellemøstlige medier til at slå tilbage mod Danmarks kritik.

»Det interessante er, hvor hurtigt mange medier i Qatar fik fat i det her åbne brev til FIFA. Det gik ret hurtigt. Derfor er det en kærkommen historie at bringe i medierne i Qatar. 'Den kritiske stemme – prøv at se, de er selv racistiske'. Det er den kamp, der foregår i idrætsverdenen. Det er demokrati versus autokrati. Det er en værdikamp,« lyder det fra senioranalytikeren.