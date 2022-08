Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danskeropgøret mellem Hertha Berlin og Eintracht Frankfurt udviklede sig til et nervepirrende drama i kampens døende minutter.

Her så det længe ud som om, at Herthas danske målmand, Oliver Christensen, skulle blive dagens helt store skurk.

Et minut før slutningen af den ordinære spilletid fik han nemlig uddelt et gult kort, efter han begik et straffespark ved stillingen 1-1.

Derfra begyndte nogle uendelige minutter, der til sidst reddede Oliver Christensen og resten af Hertha-holdet. Du kan se hændelsen i videoen øverst i artiklen.

Rafael Borré runder Oliver Christensen. Men det var ikke til straffespark, vurderede dommer Frank Willenborg. Foto: LISI NIESNER Vis mere Rafael Borré runder Oliver Christensen. Men det var ikke til straffespark, vurderede dommer Frank Willenborg. Foto: LISI NIESNER

Egentlig var straffesparket dømt og Rafael Borré klar til at eksekvere, da dommer Frank Willenborg blev kaldt ud til VAR-skærmen for at se hændelsen igennem.

Og her stod han i mange minutter. Rigtig mange endda. For dommeren var tydeligvis i tvivl, da han nærmest stod forstenet og kiggede på displayet, mens hele stadion holdt vejret.

Heldigvis for Oliver Christensen og Hertha Berlin - men mindre for Jesper Lindstrøm og Eintracht Frankfurt - trak dagens mand i sort i land og annulerede straffesparket. Hvilket den tidligere OB'er må prise sig lykkelig for.

Derfor endte opgøret uden vinder. Og uden dansk skurk.

Midtbanespiller Suat Serdar havde headet Hertha foran efter tre minutters spil, hvilket japanske Daichi Kamada udlignede i starten af anden halvleg, da han blev spillet blank og sikkert passerede en chanceløs Christensen.

Jesper Lindstrøm erstattede efter 66 minutter nyerhvervelsen Mario Götze hos Frankfurt, men hverken han eller andre fik afgjort den intense deler i Berlin.

En afgørelse kom der til gengæld i Hoffenheim, hvor både Robert Skov og Jacob Bruun Larsen startede inde mod Bochum.

Angriberen Simon Zoller straffede tidligt i opgøret to gange passivt forsvarspil og sendte Bochum på sejrskurs, men Hoffenheim svarede igen to gange før pausen. Kort før tid sikrede den indskiftede israeler Munas Dabbur en 3-2-sejr efter et hjørnespark.

Især Skov var meget synlig i opgøret. Kantspilleren, der scorede i premieren mod Gladbach for en uge siden, testede således to gange Bochums keeper med meget nærgående forsøg.

Jens Stage var andetsteds med i opspillet til Werder Bremens åbningsmål mod Stuttgart, der endte 2-2 uden skadede Jonas Wind og Nikolas Nartey.

I Leipzig blev venstreback Kristian Pedersen på bænken for FC Köln i hele opgøret, hvor hjemmeholdet var uden en fortsat skadet Yussuf Poulsen.

Opgøret bød til gengæld på et comeback til angriberen Timo Werner, som Liepzig har hentet tilbage fra Chelsea. Han åbnede ballet ti minutter før pausen med hjælp fra den tidligere Brøndby-keeper Marvin Schwäbe.

Werner trykkede af fra distancen, og Schwäbe lod det ikke specielt velplacerede eller hårde forsøg stryge under sig. Opgøret endte 2-2.

Endelig vandt midtbanespiller Mads Pedersen og Augsburg overraskende 2-1 hos Bayer Leverkusen.