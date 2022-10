Lyt til artiklen

'Jeg har lavet en fejl'.

Sådan lyder det nu i et tweet fra den tidligere landsholdsspiller Carles Puyol.

For han er indblandet i den mystiske sag om et nu slettet tweet på Iker Casillas' konto i weekenden.

'Jeg håber, I vil respektere mig: Jeg er homoseksuel,' lød det fra den tidligere Real Madrid-spiller, der efterfølgende forklarede, at han var blevet hacket.

Inden opslaget blev slettet, nåede Carles Puyol at kommentere, og det gjorde han med ordene: 'Det er tid til at fortælle vores historie, Iker,' ligesom han tilføjede et hjerte og en kyssende emoji.

Og det er den kommentar, Puyol nu lægger sig fladt ned og undskylder for.

'Undskyld for en klodset joke, der ikke var med dårlige intentioner, men som var helt malplaceret. Jeg forstår godt, det er følsomt og kan have såret. Al min respekt og støtte går til LGBTIQA+-fællesskabet,' skriver den tidligere Barcelona-spiller.

41-årige Casillas var indtil 2021 gift med den spanske sportsjournalist Sara Carbonero.

Parret var sammen i fem år og har to børn sammen, og flere har spekuleret i, det var rygter i kølvandet på bruddet, det oprindelige tweet opstod. Efterfølgende fortalte Casillas så, at der var tale om hacking.

Den australske fodboldspiller Josh Cavallo modtog en masse opbakning, da han for et år siden sprang ud som homoseksuel, og han nåede også at kritisere de to spanske legender.

'Iker Casillas og Carles Puyol: at spøge og lave sjov med at springe ud i fodbolds verden er skuffende. Det er en svær rejse, som enhver LGBTQ+-person skal igennem. At se mine forbilleder og legender lave sjov med at springe ud og det samfund er mere end respektløst,' skrev han på Twitter.