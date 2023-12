Tøjmærket Puma har droppet sit sponsorat af Israels fodboldlandshold.

Det skriver avisen Financial Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen kommer, efter at forbrugere på ny har opfordret til at boykotte selskabet på baggrund af krigen mellem Israel og den militante bevægelse Hamas.

Sponsoratet blev også kritiseret, da aftalen blev underskrevet i 2018. Dengang anklagede aktivister ifølge Financial Times Puma for at bakke op om bosættelser på Vestbredden.

Israel erobrede Vestbredden fra Jordan i 1967 og har besat området lige siden. Jordan havde erobret det i den arabisk-israelske krig i slutningen af 1940'erne og annekterede derefter området.

Selv siger Puma dog, at beslutningen blev taget for et år siden og ikke er relateret til Israels invasion af Gazastriben, der skete i kølvandet på Hamas' angreb på landet 7. oktober, hvor 1200 mennesker blev dræbt.

Mere end 18.200 palæstinensere meldes dræbt som følge af Israels modsvar af de Hamas-styrede sundhedsmyndigheder i Gaza.

Det har ikke været muligt at bekræfte tallene.

Israel har fået kritik for at tilsidesætte civilbefolkningen i Gazastriben i sin jagt på at udrydde Hamas.

/ritzau/